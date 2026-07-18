La fuerza invisible de Nikola Tesla. ¿Qué unía al brillante inventor con la fe?

Revolucionó el mundo de la ciencia, pero creció en un hogar donde la oración era tan importante como el conocimiento. Nikola Tesla no rechazó a Dios; lo buscó en las leyes de la naturaleza y en la armonía del universo

Nikola Tesla nació durante una violenta tormenta la noche del 9 al 10 de julio de 1856. Su madre, una mujer profundamente religiosa, declaró: "Este será un niño de luz". En cierto modo, tenía razón.

Tesla se crio en el seno de una familia de clérigos ortodoxos. Su padre, Milutin Tesla, era un sacerdote serbio y un predicador de renombre. Predicaba no solo en la iglesia, sino también en casa; las conversaciones nocturnas en la mesa a menudo giraban en torno al sentido de la vida, la presencia de Dios en la historia y la espiritualidad. La madre de Nikola, aunque analfabeta, poseía una mente extraordinaria: podía construir complejas herramientas mecánicas sin educación formal. Fue ella quien le enseñó lógica, memoria y disciplina.

En un hogar así, el sacerdocio parecía el camino lógico para su hijo. Su padre quería que Nikola siguiera sus pasos. Sin embargo, cuando el joven Tesla enfermó gravemente, hizo un pacto con su padre: si se recuperaba, podría estudiar ingeniería. Su padre aceptó. Nikola se recuperó y emprendió un camino de aprendizaje, sin abandonar jamás los fundamentos espirituales que había adquirido desde la infancia.

"La verdadera religión y la verdadera ciencia no son hostiles entre sí"

Aunque Tesla acabó abandonando las formas ortodoxas de fe, nunca se distanció de la espiritualidad. En sus conversaciones y escritos, recalcó repetidamente que la ciencia y la religión debían ir de la mano, no de forma dogmática, sino como una búsqueda compartida de la verdad.

En una entrevista publicada en la revista Liberty en 1937, dijo:

"Aunque no creo en la ortodoxia, valoro la religión. Primero, porque toda persona necesita algún ideal —religioso, artístico, científico o humanitario— que dé sentido a la vida. Segundo, porque las grandes religiones contienen sabios principios de conducta que siguen siendo tan relevantes hoy como cuando fueron proclamados".

Tesla estaba convencido de que no existía conflicto entre el auténtico espíritu de la religión y la ciencia, basada en hechos. Buscó por todo el mundo leyes naturales y lógica, creyendo que estas reflejaban el orden establecido por Dios.

Logos, o el orden divino inscrito en la realidad.

Es imposible comprender la espiritualidad de Tesla sin hacer referencia al concepto de logos, la palabra griega que designa el orden racional del mundo. Para Tesla, criado con los sermones de su padre, el universo era lógico, armonioso y predecible porque fue creado por Dios, un Ser racional que inscribió sus leyes en la materia.

Creía que la tarea del científico no era "inventar", sino descubrir estas leyes; levantar, por así decirlo, el velo tras el cual se ocultaba el plan del Creador. Por lo tanto, toda su vida fue una constante «lectura» de la realidad, como si fuera un libro, y un intento por comprender su significado.

Esta creencia también lo llevó a la idea de la unidad espiritual de toda la creación. "Cuando veo sufrir a un amigo, también me duele; incluso cuando cae un enemigo, siento tristeza. ¿Acaso no es esto prueba de que solo somos partes de un todo?", preguntó. Si bien su razonamiento lo inclinaba más hacia el panteísmo que hacia la creencia en un Dios personal, definitivamente no era ateo.

Un encuentro que quedó grabado en su memoria

En 1927, Tesla recibió la visita en Nueva York de su tocayo y amigo, el obispo ortodoxo Nikolai Velimirović. El sacerdote, mientras le mostraban el laboratorio lleno de máquinas zumbantes y chispas brillantes, preguntó con una sonrisa:

¿Qué es lo que mueve todo esto?

—Electricidad —respondió Tesla.

– ¿Puedo verla?

—Jamás —respondió el erudito—. Es imposible.

A esto el obispo respondió con una frase que Tesla recordó durante el resto de su vida:

"Entonces, ¿por qué la gente exige ver a Dios? Después de todo, el poder existe incluso cuando no se puede ver."

Desde luego no soy ateo

Aunque su visión del mundo era compleja, intentó vivir según los mandamientos. Existe una anécdota muy conocida sobre cómo envió a una empleada a casa varias veces para que se cambiara de ropa, pues la consideraba demasiado reveladora. Llevó una vida casta, modesta y sumamente honesta, confiando en los demás, lo que le acarreó más de una ocasión de engaños.