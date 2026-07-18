Cuatro maneras de adorar correctamente a Jesús Sacramentado

La fe nos asegura que Jesús Sacramentado no es solo una hostia sino Dios que se ha "revestido" de pan, por eso hay que adorar al Señor de manera correcta

Entrar a una iglesia significa tener un encuentro personal con el Señor, y si nos dirigimos al sagrario, estaremos frente a frente con Jesús Sacramentado, a quien vamos a adorar por ser Dios. Sin embargo, hay personas que desconocen qué deben hacer cuando está expuesto o participan en Misa, por eso, exponemos cuatro maneras efectivas de adorarlo correctamente.

1 Ponte de rodillas

Tratándose de Dios, no hay mejor postura de adoración que ponerse de rodillas. Esto significa que nos entregamos por completo al Señor, a quien reconocemos como nuestro Rey y Salvador, el Creador de todo lo que existe.

Por eso, ya sea en el momento de la consagración - cuando el sacerdote elevará el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo - o cuando está expuesto el Santísimo, debemos estar arrodillados.

La única excepción será para los enfermos y personas de edad muy avanzada.

2 Guarda silencio

De igual modo, entrar a una iglesia significa que pasaremos un tiempo en oración con el Señor Jesús. Si vamos acompañados, cada persona debe dirigir sus palabras a Dios, evitando entablar conversaciones que mas bien pueden desarrollarse frente a una taza de café.

Además, por respeto a las demás personas, hay que mantenernos en silencio. No puede haber recogimiento interior si estamos escuchando pláticas ajenas al lugar en el que estamos.

Adoremos al Señor en silencio y dejemos que sus palabras penetren en nuestro corazón.

3 Haz una reverencia

Durante la santa Misa, lo ideal es mantenernos en nuestro lugar y participar en todo. Pero, si por algún motivo tenemos que atravesar frente al altar, deberemos hacer una reverencia por respeto al sacrificio del Señor que se está realizando ahí.

De igual manera, cuando no haya Misa se hace reverencia, pero si en el fondo está el sagrario, debemos hacer una genuflexión, es decir, poner la rodilla derecha sobre el piso, sosteniendo el cuerpo con la izquierda - o al revés, si se trata de una persona zurda -.

Recordemos que Jesús está presente y merece esas muestras de respeto.

4 Comulga sin pecado mortal

La máxima forma de mostrar adoración al Señor Sacramentado se la daremos al momento de comulgar. No solamente por nuestra actitud externa, sino, sobre todo, con nuestra disposición interior porque nos uniremos a Él en el sublime acto de consumir su cuerpo y su sangre.

Por eso, no te acerques a comulgar si tienes conciencia de pecado mortal. Evítalo y busca con prontitud la confesión. Hasta entonces, puedes hacer una comunión espiritual.