En los últimos años se han impuesto las exigencias de triunfar en todo y de realizarse plenamente en todos los ámbitos. Sin embargo, tras estas frases aparentemente positivas se esconde una presión silenciosa: la de ser feliz a toda costa

"Conviértete en la mejor versión de ti mismo". La frase pretende ser alentadora y está por todas partes, desde las redes sociales hasta los podcasts de desarrollo personal. Tiene sus variantes: "Trabaja en ti mismo", "vive tu mejor vida", "mantén el equilibrio". Parece suave, pero puede llegar a resultar agobiante.

Si la felicidad se convierte en un objetivo que hay que alcanzar, cada momento de cansancio adquiere rápidamente el matiz de un fracaso. ¿Por qué no soy más feliz? ¿Por qué no lo consigo? Para arrojar luz sobre esta exigencia contemporánea de tener éxito en la vida y alcanzar la felicidad, Aleteia ha entrevistado a Martina Cabra, psicóloga.

La presión del éxito

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Según ella, esta presión se explica, en primer lugar, por la evolución de nuestras sociedades, "que se han vuelto cada vez más individualistas". El éxito ya no depende únicamente de la relación con los demás o con una comunidad, sino de la realización personal: "Se ha producido un cambio muy claro, pasando de la preocupación por el grupo a la preocupación por el individuo", observa Martina Cabra. "Cada uno se convierte así en responsable de su propia felicidad, como si bastara con conocerse mejor a uno mismo, organizarse mejor o quererlo más". Una perspectiva seductora, pero que deja poco margen para los fallos. Sin embargo, recuerda la psicóloga, "para que haya felicidad, también debe haber momentos en los que no la haya".

La ilusión de la falsa felicidad

La trampa consiste precisamente en convertir la felicidad en un estado permanente. "Es una ilusión creer que podríamos ser felices todo el tiempo", insiste Martina Cabra. La alegría no es una cima en la que uno se instala definitivamente. Se arraiga en una vida que, por fuerza, está llena de contrastes.

"La felicidad o la alegría son emociones, son momentos en nuestra línea de vida, y no una especie de objetivo que alcanzar". Querer eliminar la tristeza, la duda o el cansancio equivale a mutilar algo de la experiencia humana. Como subraya la psicóloga, "si todo fuera fantástico todo el tiempo, no seríamos los seres humanos complejos que somos. Todo sería completamente plano".

¿Mejor según qué punto de vista?

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Queda, pues, cuestionar esa famosa "mejor versión" de uno mismo. ¿Mejor según qué punto de vista? ¿El de los demás? ¿El de la sociedad? ¿El de una historia familiar? "Antes de saber cuál es la mejor versión de ti mismo, hay que aclarar de dónde provienen tus mandatos, de dónde provienen tus deseos", continúa.

Lo que tomamos por un deseo íntimo es a veces una expectativa muy bien disimulada. Sin embargo, crecer sigue siendo una hermosa aspiración, siempre que no se confunda el desarrollo con la optimización. Martina Cabra prefiere hablar de un proceso "en forma de espiral, compuesto de reanudaciones y retornos. Al enfrentarnos a los límites y a los fracasos, aprendemos no solo a conocernos a nosotros mismos, sino también a desarrollar recursos".