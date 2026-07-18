5 fiestas marianas de verano que quizá te estés perdiendo

Entre mayo y agosto el calendario litúrgico marca cinco fiestas marianas de encuentro con la Virgen María, todas con su propio entorno, tradiciones y teología

Si le preguntas a la mayoría de los católicos qué fiestas marianas se celebran en verano, te dirán de una: la Asunción, y tendrán razón. Pero no es la única. Entre finales de mayo y mediados de agosto, la Iglesia incluye en el calendario cinco celebraciones distintas dedicadas a la Virgen María, cada una con su propio carácter teológico, su propia historia e incluso su propia geografía. Cuatro de ellas pasan prácticamente desapercibidas para la mayoría. Se merecen algo mejor.

1 La Visitación (31 de mayo)

La fiesta que cierra el mes de mayo es una de las escenas más dinámicas del Evangelio. María, recién embarazada, recorre unas cien millas desde Nazaret a través de una peligrosa región montañosa para llegar hasta su prima Isabel en Ein Karem, a las afueras de Jerusalén —una caminata cuesta arriba de casi 1.400 pies de desnivel, por un terreno conocido por la presencia de bandidos—.

Se dirige, según dice Lucas, "apresuradamente" (Lc 1, 39). Cuando Isabel oye su saludo, el niño da un salto en su vientre e Isabel exclama:

"Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre" (Lc 1, 42).

La respuesta de María es el Magnificat (Lc 1, 46): el gran himno de los pobres y los humildes que se ha cantado en las Vísperas cada tarde desde que Benito lo convirtió en el eje central de la oración vespertina en el siglo VI.

Ein Karem sigue ahí, ahora integrado en el extremo occidental de Jerusalén, con su Iglesia de la Visitación construida sobre el emplazamiento tradicional de la casa de Isabel. Los peregrinos que visitan Jerusalén en verano pueden recorrer la calle donde, según se dice, tuvo lugar este encuentro.

La Visitación es una fiesta del reconocimiento —de la gracia reconocida en otra persona antes de que ninguna de las dos mujeres haya pronunciado una sola palabra de teología— y de una joven que, tras recibir la noticia más extraordinaria de la historia de la humanidad, se dispuso inmediatamente a ayudar a otra persona.

La Visitation de la Vierge Marie par Giotto (1310). Domaine public

2 El Inmaculado Corazón de María (sábado después del segundo domingo después de Pentecostés)

Esta fiesta móvil se celebra en junio, siempre al día siguiente de la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, de modo que ambos corazones están litúrgicamente siempre unidos.

Instituida por Pío XII en 1944, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, cuenta con el respaldo teológico de Fátima: la petición de Nuestra Señora de que se consagrara Rusia a su Inmaculado Corazón marcó en gran medida la forma en que la Iglesia se entendía a sí misma a lo largo del siglo XX, desde las apariciones de 1917 hasta la consagración realizada por Juan Pablo II en 1984.

En Portugal, donde Fátima se encuentra en las estribaciones de la Serra de Aire, al norte de Lisboa, la festividad atrae a peregrinos durante todo el año, pero especialmente en verano, cuando el gran santuario al aire libre se llena de multitudes procedentes de todo el mundo.

La teología es sencilla y exigente: el corazón de María estaba tan conformado al de su Hijo que honrar a uno es sentirse irremediablemente atraído hacia el otro.

Imagen de Nuestra Señora de Fátima en el Santuario de Fátima, destino final de la Ruta del Tajo © Centro Nacional de Cultura

3 Nuestra Señora del Monte Carmelo (16 de julio)

En las laderas del monte Carmelo, al norte de Israel, sobre la ciudad portuaria de Haifa, los carmelitas conservan un monasterio y una basílica en el lugar donde tuvo su origen su orden: unos ermitaños que vivían cerca de una capilla dedicada a la Virgen en los siglos XII y XIII.

La festividad del 16 de julio conmemora tanto ese origen como la tradición del escapulario marrón. Pero es en las localidades costeras del Mediterráneo donde la fiesta cobra mayor vida.

En Italia, la celebración es, ante todo, marítima. A lo largo de la costa de Campania —Nápoles, Sorrento, Ischia, Positano—, las comunidades pesqueras llevan la estatua de la Virgen hasta la orilla y la colocan en un barco, que a continuación es escoltado por flotas de embarcaciones más pequeñas, mientras se lanzan flores al mar y los fuegos artificiales estallan sobre el puerto.

En Roma, la celebración se convierte en la "Festa de’ Noantri" —"la fiesta de nosotros los otros", en el dialecto romano de Trastevere—, donde la estatua recorre en barco el Tíber, una tradición que se remonta a 1535, cuando, según se cuenta, unos pescadores encontraron una imagen de la Virgen en el río tras una tormenta.

En España y Latinoamérica, donde es la patrona de los marineros y del mar, la procesión se reproduce en docenas de localidades costeras, desde Galicia hasta Chile. En Brooklyn, el festival de diez días que se celebra en Williamsburg erige un «giglio» de sesenta y cinco pies —una torre que sostiene a la Virgen— y lo recorre por las calles, siguiendo una tradición traída por inmigrantes del sur de Italia que se ha mantenido ininterrumpidamente durante más de un siglo.

Entrada a la Cueva del Profeta Elías, en el Monte Carmelo alefbet - Shuttersctok

4 La consagración de la basílica de Santa María la Mayor (5 de agosto)

Esta es la festividad menos conocida de las cinco y una de las más insólitas. Conmemora la legendaria fundación de la gran basílica romana en el año 358, después de que la Virgen se apareciera en sueños al papa Liberio y a un noble romano llamado Juan, ordenándoles que construyeran una iglesia en la colina del Esquilino donde cayera nieve… en agosto.

La nieve cayó. La basílica se construyó y hoy en día se erige como una de las cuatro basílicas mayores de Roma, con su techo artesonado dorado con lo que, según la tradición, fue el primer oro traído de América, un regalo de Fernando e Isabel. En su interior se encuentra lo que se venera como un icono de la Virgen pintado por el propio San Lucas.

La festividad se conoce a veces como Nuestra Señora de las Nieves —un título extraño y hermoso para una festividad que se celebra en pleno calor de agosto, un recordatorio de que lo milagroso sigue un calendario diferente al meteorológico—.

Si te encuentras en Roma a principios de agosto, cuando la ciudad se vacía de sus habitantes y se llena de turistas, la basílica del Esquilino está más tranquila de lo habitual. Es un buen momento para visitarla, si puedes soportar el calor. Y si estás allí para la misa, verás cómo se recrea el milagro con pétalos de rosa blancos cayendo desde la cúpula.

Mónica Muñoz

5 La Asunción (15 de agosto)

En Malta, la Asunción no es una festividad cualquiera. Es la festividad por excelencia: la culminación del año litúrgico local, el momento hacia el que se ha ido preparando todo el verano.

En este pequeño archipiélago de 316 kilómetros cuadrados situado en pleno Mediterráneo, más de veinte pueblos celebran su «festa» parroquial el 15 de agosto, compitiendo cada uno por la elaborada decoración, la calidad de su banda musical y la altura de sus fuegos artificiales.

Las calles se adornan con luces de colores con semanas de antelación. Las fachadas de las iglesias permanecen iluminadas hasta pasada la medianoche. Las bandas de música desfilan por las estrechas calles de piedra caliza mientras la estatua de la Asunción —la Virgen elevada hacia el cielo, rodeada de ángeles dorados— es llevada a hombros por los fieles en una procesión que puede durar horas.

En el pueblo de Mosta, cuya gran basílica abovedada cuenta con una de las cúpulas de iglesia más grandes del mundo, la fiesta atrae a miles de personas. En Attard, en Gudja, en Mqabba, se repite el mismo ritual: el pueblo se reúne, la estatua sale por la puerta de la iglesia y la plaza estalla en júbilo.

La Asunción —definida como dogma por Pío XII en 1950, aunque se celebra al menos desde el siglo V— proclama que María, al final de su vida terrenal, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Es la anticipación, en ella, de lo que se promete a todos: la resurrección del cuerpo, la redención de toda la persona humana.

Malta, al parecer, nunca ha necesitado que se le explicara esto. La tradición católica de dos mil años de la isla, que tiene sus raíces en el naufragio de San Pablo en el año 60, ha transmitido esta festividad con una intensidad ininterrumpida de generación en generación.