(VIDEO) Sacro Imperio Romano Germánico, su papel en la Iglesia

Durante casi nueve siglos, emperadores y papas compartieron una relación compleja que marcó el rumbo de Europa y dejó una huella profunda en la historia del cristianismo

Cuando escuchamos hablar del Sacro Imperio Romano Germánico, es fácil pensar que se trata únicamente de un capítulo de los libros de historia. Sin embargo, su existencia estuvo estrechamente ligada al desarrollo de la Europa cristiana y a la misión de la Iglesia durante la Edad Media. Comprender qué fue este imperio y cuál fue su relación con el papado ayuda también a entender por qué la Iglesia desempeñó un papel tan relevante en la configuración del continente europeo.