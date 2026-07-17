Llamada al Carmelo en medio de la vida ordinaria

Los católicos que no sienten vocación religiosa tienen muchas opciones de vocación espiritual. Esta es la historia de una mujer que se unió a las Carmelitas Seglares

La Iglesia Católica cuenta con más de 2000 órdenes religiosas, muchas de las cuales ofrecen una vocación "secular" o de "tercera orden" para laicos, es decir, personas que no se sienten llamadas a la vida religiosa consagrada como sacerdotes, hermanos o monjas. Y eso sin mencionar los cientos de grupos de laicos de la Iglesia.

Todas estas vocaciones dentro de la vida cristiana ofrecen un camino hacia la santidad con un carisma o una familia espiritual propia.

Estas vocaciones laicas suelen ir acompañadas de comunidades muy unidas, lo que ayuda a las personas a encontrar su lugar dentro de la Iglesia. Esto permite a los católicos laicos participar activamente en la vida y la misión de la Iglesia.

¿Alguna vez te has sentido intrigado por la vocación laica? ¿Cómo es exactamente ser miembro laico de una orden religiosa, o unirse a un movimiento laico como Comunión y Liberación, Opus Dei o el Camino Neocatecumenal?

Aleteia contactó con miembros de diversas vocaciones laicas para escuchar sus historias y dar visibilidad a las distintas vocaciones laicas dentro de la Iglesia Católica.

Esta es la historia de Christine Clardy, esposa y madre en Chicago, quien sintió el llamado al espíritu del Carmelo en su vida cotidiana. (¡Puedes aprender más sobre la vocación carmelita seglar aquí !)

¿Volverá a ser así de bueno alguna vez?

Durante su etapa universitaria, Clardy tuvo la fortuna de encontrar una comunidad de fe vibrante y enriquecedora en su Centro Newman. Su fe se fortaleció durante sus años universitarios. Pero no podía evitar preocuparse: ¿Y si la vida después de la universidad no se parecía en nada al grupo unido y activo del Centro Newman?

“Tenía miedo de que mi vida de fe alcanzara su punto máximo en la universidad, porque había tenido una experiencia muy positiva con el Centro Newman”, dijo.

Como muchas jóvenes católicas, durante sus años universitarios discernió si Dios la llamaba a la vida religiosa:

"Mediante la oración llegué a la conclusión de que estaba llamada al matrimonio. Un año después de graduarme de la universidad, estando comprometida con quien ahora es mi esposo, pensé en unirme a una Tercera Orden. Pero tras contactar con algunas, me di cuenta de que no sentía la vocación de ninguna. La idea simplemente se desvaneció".

Llamado al Carmelo

Pero con el paso de los años, Clardy se percató de su gran interés por la espiritualidad carmelita:

"Unos seis años después, mi esposo y yo estábamos viendo películas sobre santos y me di cuenta de que me sentía muy atraída por las películas sobre los santos carmelitas. La naturaleza contemplativa del Carmelo realmente me conmovió. Recuerdo haber pensado: "Si hubiera tenido vocación religiosa, ¡me habría encantado ser carmelita!". Así que decidí buscar en internet una orden carmelita laica y encontré a los Carmelitas Descalzos Seglares en Chicago. Una vez que me puse en contacto con la persona encargada y empecé a conocer mejor la Orden Secular, ¡estaba emocionadísima! A diferencia de mi experiencia poco satisfactoria con las Órdenes Laicas en el pasado, tenía muchas ganas de comenzar mi formación con las Carmelitas".

Gracias a su experiencia con las Carmelitas Seglares, la universidad no resultó ser la cumbre espiritual que una vez temió: "Mi fe no ha hecho más que evolucionar y fortalecerse con los años, y sé que ser carmelita seglar ha sido una de las principales razones de ello".

Clardy y otros dos carmelitas seglares hacen su promesa temporal de ingresar a la orden. Courtesy of Christine Clardy

¿Qué se siente al ser miembro?

Clardy explicó que la vocación se fundamenta en seis pilares: Oficio Divino, Meditación, Misa, María, Misión y Reuniones. Puede parecer que requiere mucho tiempo, especialmente para una esposa y madre ocupada como Clardy. Pero ella descubre que el tiempo invertido no es nada comparado con las gracias que recibe:

"Las gracias y la abrumadora sensación de paz y alegría que he experimentado desde que comencé mi formación como carmelita seglar son increíbles. Mi fe se fortalece cada día. Siempre me inspiran mucho mis compañeras carmelitas seculares y he aprendido muchísimo de ellas. Espero con ilusión nuestras reuniones mensuales y siempre me voy sintiendo revitalizada. También siento que las gracias de mi vocación carmelita benefician mis relaciones con mi esposo y mis hijos. Dios a menudo me da la gracia de afrontar situaciones difíciles con una paciencia o paz sobrenatural que sé que solo puede provenir del Espíritu Santo, y no de mis propios méritos".

Un compromiso serio

Clardy compartió algunos de los aspectos más importantes que hay que saber sobre esta vocación. "Es una vocación, un compromiso serio", dijo. "No se trata simplemente de un grupo informal de personas con ideas afines. Es una forma de vida. La formación dura seis años, y durante ese tiempo estamos en constante discernimiento".

Está en su quinto año de discernimiento y ha hecho su Promesa Temporal. "Tengo bastante confianza en mi llamado a esta vocación", pero sigue reevaluando honestamente su situación y preguntándole a Dios si aún la llama a la espiritualidad carmelita.

“La paz y la alegría que recibo de esta vocación me dan confianza en mi llamado, pero quiero asegurarme de estar siempre tratando de hacer lo que Dios quiere para mi vida, y no solo lo que yo quiero”, dijo.