(VIDEO) ¿Sientes que ya no puedes más? La Virgen del Carmen camina contigo.

Cada 16 de julio, millones de fieles vuelven su mirada hacia la Virgen del Carmen. Pero esta advocación mariana es mucho más que un signo de protección: es una invitación a caminar con María hacia Cristo, incluso en medio de las tormentas de la vida.

Hay momentos en los que la vida parece convertirse en un mar agitado. Una enfermedad inesperada, la pérdida de un ser querido, una decisión difícil o la incertidumbre del futuro pueden hacernos sentir a la deriva. Quizá por eso, desde hace siglos, los cristianos encuentran consuelo en una advocación que nació junto al mar y que sigue hablando al corazón de quienes buscan esperanza: la Virgen del Carmen. Su mensaje, sin embargo, va mucho más allá del escapulario que muchos llevan al cuello.