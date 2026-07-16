(VIDEO) Hablar con los nietos, sí, ¿pero sobre qué?

Las vacaciones ofrecen un regalo que no siempre está disponible durante el resto del año: tiempo. Para los abuelos y los nietos, ese tiempo puede convertirse en una oportunidad para compartir

Los abuelos suelen decir que el tiempo pasa demasiado rápido. Los nietos, en cambio, viven cada día como si fuera una aventura nueva. Entre ambas generaciones existe una diferencia de años, de experiencias e incluso de lenguaje, pero también un puente capaz de unirlas: la conversación.

No hacen falta grandes discursos ni preguntas complicadas. Basta con encontrar un tema que despierte la curiosidad mutua para descubrir que, muchas veces, los mejores recuerdos nacen alrededor de una mesa, durante un paseo o mientras se prepara la comida en familia.

Estas son 5 actividades para que los hijos crezcan este verano: