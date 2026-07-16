¿Sabías que los carceleros de san Pedro son santos?

Cuando san Pedro fue encerrado en Roma, los carceleros que estaban asignados a su celda se convirtieron al cristianismo, fueron bautizados por él y son santos

San Pedro tenía una forma especial de influir en la vida de las personas, a las que a menudo convertía al cristianismo. Esto ocurrió en múltiples ocasiones, incluso cuando estaba encarcelado. Según diversas leyendas, cuando San Pedro fue encerrado en Roma, se asignaron dos guardias carceleros a su celda para asegurarse de que no se escapara.

San Pedro tenía un historial de fugas de la cárcel, aunque siempre de forma ordenada por Dios. Uno de estos relatos se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en el que un ángel se le apareció y lo sacó de la cárcel (cf. Hechos 12).

Encarcelado en Roma

Sin embargo, cuando Pedro fue encarcelado en Roma, no fue rescatado de la misma manera. En cambio, Dios aprovechó la ocasión para llevar a la fe cristiana a los dos guardias que lo custodiaban.

Se llamaban Martiniano y Proceso, y tras pasar tanto tiempo con San Pedro (y posiblemente con San Pablo), deseaban ser bautizados.

Cuenta la leyenda que brotó agua de una roca en la prisión para que San Pedro pudiera bautizarlos.

Según la obra Vidas de los Santos de Butler, su fe fue puesta a prueba rápidamente por sus compañeros guardias:

"El oficial al mando, Paulino, intentó disuadir a Proceso y a Martiniano de su nueva fe y, al negarse a ofrecer incienso en el altar de Júpiter, los sometió a crueles torturas".

Al negarse a renunciar a su recién descubierta fe cristiana, los dos guardias fueron martirizados y sus reliquias acabaron siendo enterradas en la Basílica de San Pedro. Su memoria se conserva en el Martirologio Romano y su festividad se celebra el 2 de julio de cada año.