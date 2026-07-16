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León XIV asistirá a un concierto en Castel Gandolfo

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Antoine Mekary | ALETEIA

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I.Media - publicado el 16/07/26
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Este concierto en Castel Gandolfo tendrá lugar el sábado a las 21:00 horas en el patio del Palacio Apostólico y participarán varios músicos de renombre

El papa León XIV asistirá a un concierto a cargo de reconocidos músicos en el patio del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo el 18 de julio de 2026. Así lo anunció el 16 de julio la Diócesis de Albano, organizadora del evento en honor del pontífice estadounidense. El Papa se encuentra en su residencia de verano desde el 5 de julio para un periodo de descanso.

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Tags:
castelgandolfomúsicapapa leon xiv
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