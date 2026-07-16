León XIV asistirá a un concierto en Castel Gandolfo

El papa León XIV asistirá a un concierto a cargo de reconocidos músicos en el patio del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo el 18 de julio de 2026. Así lo anunció el 16 de julio la Diócesis de Albano, organizadora del evento en honor del pontífice estadounidense. El Papa se encuentra en su residencia de verano desde el 5 de julio para un periodo de descanso.

Este concierto en Castel Gandolfo tendrá lugar el sábado a las 21:00 horas en el patio del Palacio Apostólico y participarán varios músicos de renombre

El obispo local, monseñor Vincenzo Viva, afirmó que esta iniciativa estaba motivada por la alegría que suponía el regreso del Papa a la diócesis de Albano. "Queremos ofrecer este concierto sinfónico como gesto de afecto y comunión", declaró, ya que León XIV pasa sus vacaciones de verano por segunda vez en este territorio al sureste de Roma.

Este concierto tendrá lugar el sábado a las 21:00 horas en el patio del Palacio Apostólico. Participarán varios músicos de renombre. La pianista Rossana Tomassi Golkar interpretará un fragmento de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, especialmente adaptado para ella por el compositor ganador del Óscar, Luis Bacalov. Según un comunicado de la Diócesis de Albano, se proyectarán imágenes para acompañar la actuación.

El violinista Marco Rogliano interpretará una pieza compuesta por el virtuoso Niccolò Paganini. Estos dos solistas estarán acompañados por la orquesta I Musici di Parma, de 55 miembros, dirigida por Pier Carlo Orizio .

Este tipo de conciertos de verano en Castel Gandolfo eran habituales durante el pontificado de Benedicto XVI, quien visitaba la residencia de verano papal todos los años. Esta costumbre se perdió con el papado de Francisco, quien ya no pasa los veranos a orillas del lago Albano.