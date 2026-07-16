5 versículos para cuando tu hijo no te responde al mensaje

Todos los padres de niños mayores conocen esa sensación. Echas un vistazo al móvil. Nada. Vuelves a mirar unos minutos más tarde, convencido de que se te debe de haber pasado por alto el típico zumbido o pitido. Sigue sin haber nada. Te sientes dividido entre la frustración, el enfado y un miedo persistente.
Por supuesto, la lógica nos dice que hay una buena razón por la que tu mensaje no se ha leído. Quizá tu hijo adolescente esté fuera con amigos y se haya olvidado por completo de que tiene que tener en cuenta a sus padres. Tal vez tu hijo universitario esté de viaje, o tu hijo mayor simplemente tenga otras cosas en la cabeza.
Aunque eres consciente de las innumerables explicaciones inocentes, emocionalmente tu imaginación ya se ha embarcado en un recorrido por todo el país imaginando los peores escenarios posibles. Estos cinco pasajes en concreto pueden ayudarte a tranquilizar tu corazón mientras esperas esa respuesta tranquilizadora.
1Salmo 121, 3-4
"No permitirá que tu pie resbale, ni que tu guardián se duerma. He aquí que el guardián de Israel nunca se adormece ni duerme".
Pocos versículos resultan más reconfortantes para los padres preocupados que estos. Mientras nosotros miramos el móvil cada pocos minutos, Dios no vela por nuestros hijos por turnos ni se toma un merecido descanso.
Su cuidado nunca flaquea. Tanto si tu hijo vuelve tarde a casa en coche, como si está estudiando en el extranjero o simplemente se olvida de cargar el móvil, nunca está fuera de su mirada amorosa.
2Filipenses 4, 6-7
"No os inquietéis por nada, sino que en todo, mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús".
San Pablo no nos está diciendo que preocuparse esté mal. Nos está mostrando a quién debemos dirigir esa preocupación. En lugar de dejar que nuestros pensamientos se agiten cada minuto que pasa, podemos entregar tranquilamente esas preocupaciones a Dios, confiando en que Él sustituirá el pánico por una paz más profunda, incluso antes de que el teléfono finalmente suene.
3Isaías 41, 0
"No temas, pues yo estoy contigo; no te inquietes, pues yo soy tu Dios".
Los padres pasan años intentando proteger a sus hijos. Sin embargo, llega un momento en que estos emprenden caminos en los que no podemos acompañarlos. Es entonces cuando esta promesa cobra un valor especial. Dios va donde nosotros no podemos llegar. Su presencia no está limitada por las zonas horarias, la distancia ni la mala cobertura del móvil.
41 Pedro 5,7
"Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros".
Fíjate en que Pedro no dice que no vayamos a tener preocupaciones. Simplemente nos dice qué hacer con ellas. Cada pensamiento de ansiedad por un teléfono que no suena, un vuelo retrasado o un mensaje perdido puede convertirse en otra pequeña oración, confiada al Dios que cuida no solo de nuestros hijos, sino también de nosotros como padres.
5Proverbios 3, 5-6
"Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento; recuérdalo en todos tus caminos, y él enderezará tus sendas".
Esperar una respuesta a menudo nos recuerda lo poco que podemos controlar realmente las cosas. No podemos obligar a nadie a contestar al teléfono, del mismo modo que no podemos eliminar todas las dificultades de su camino. La confianza no borra nuestra preocupación, pero traslada suavemente la carga de nuestros hombros a los de Dios.
Al final, probablemente sonará el teléfono. Habrá un mensaje de disculpa explicando que estaban durmiendo, en una reunión, de excursión sin cobertura o que, simplemente, no se habían dado cuenta de tu mensaje.
Y si eres padre o madre, probablemente sonreirás, pondrás los ojos en blanco un poquito y te prometerás en silencio que la próxima vez no te preocuparás tanto. Hasta que, claro está, llegue el siguiente mensaje sin respuesta.