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¿Qué valor tiene el recurso presentado por los lefebvristas contra su excomunión?

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FSSPX

Fabrice COFFRINI / AFP

Dans un décret publié le 2 juillet 2026, le Vatican constate l’excommunication de six évêques de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (FSSPX) qui ont participé aux consécrations épiscopales la veille à Écône (Suisse), célébrées sans le mandat de Rome.

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I.Media - publicado el 15/07/26
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Un canonista explica por qué el recurso de la Sociedad de San Pío X es legítimo, aun cuando se mantenga la pena de excomunión

El 13 de julio de 2026, la Sociedad de San Pío X (SSPX) anunció que había presentado un recurso contra el decreto de excomunión emitido en su contra por la Santa Sede el 2 de julio. En una entrevista con I.MEDIA, el canonista Pierre Chaffard-Luçon explicó que este procedimiento es legítimo, pero que las sentencias de excomunión ya pronunciadas siguen vigentes debido a la certeza de los presuntos delitos.

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Tags:
derecho canonicoexcomunionsanta sede
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