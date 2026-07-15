El 13 de julio de 2026, la Sociedad de San Pío X (SSPX) anunció que había presentado un recurso contra el decreto de excomunión emitido en su contra por la Santa Sede el 2 de julio. En una entrevista con I.MEDIA, el canonista Pierre Chaffard-Luçon explicó que este procedimiento es legítimo, pero que las sentencias de excomunión ya pronunciadas siguen vigentes debido a la certeza de los presuntos delitos.

Un canonista explica por qué el recurso de la Sociedad de San Pío X es legítimo, aun cuando se mantenga la pena de excomunión

En un comunicado publicado en su sitio web este lunes, la Sociedad de San Pío X (SSPX) anunció que había presentado un recurso preliminar ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe contra el decreto publicado el 2 de julio. En dicho decreto, la Santa Sede reconoció el cisma y, por lo tanto, la excomunión de seis obispos que habían participado el día anterior en la misa de ordenación episcopal sin mandato papal, así como de los sacerdotes lefebvristas y todos los laicos que "formalmente se adhieren" a la SSPX.

La apelación preliminar interpuesta por los líderes lefebvristas "está prevista por la ley", declaró Pierre Chaffard-Luçon a I.MEDIA , señalando que la FSSPX afirma su pertenencia a la Iglesia Católica. En efecto, el canon 1353 prevé, como afirma la FSSPX, un efecto suspensivo que puede aplicarse legítimamente al decreto del 2 de julio.

Sin embargo, el canonista francés señala que, en este caso, debe distinguirse entre el decreto y la pena anunciada. En efecto, el decreto es un acto declarativo de una pena latae sententiae (que se incurre por el mero hecho del acto).

"Al declarar la pena de excomunión latae sententiae, el decreto del 2 de julio de 2026 le otorgó una forma de seguridad jurídica. Sin embargo, dado que el decreto está suspendido, es precisamente esta seguridad la que se debate. No obstante, la apelación no invalida el acto realizado por la fraternidad, las ordenaciones episcopales sin mandato papal: nadie puede negar que se llevaron a cabo, la Fraternidad se preocupó por comunicar esta liturgia", subraya.

La apelación, por lo tanto, suspende la seguridad jurídica que brinda el decreto, pero no la realidad de los hechos alegados ni las consecuencias canónicas que de ellos se derivan. Cita jurisprudencia que afirma que "la apelación o el recurso no tienen, sin embargo, efecto suspensivo sobre la obligación de observar los efectos de la pena previamente incurrida latae sententiae", y señala que el Vaticano está "en consonancia" con las condenas pronunciadas en 1988 tras las primeras ordenaciones episcopales celebradas por el arzobispo Marcel Lefebvre.