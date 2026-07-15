León XIV visitará Uruguay en noviembre, anuncia el cardenal Sturla

El cardenal Daniel Sturla Berhouet, arzobispo de Montevideo, anunció el 14 de julio de 2026 que Uruguay sería el primer destino de la gira sudamericana del papa León XIV en noviembre próximo. Este largo viaje, que se espera que incluya Perú y Argentina, aún no ha sido confirmado oficialmente por la Santa Sede.

Aunque este viaje no ha sido confirmado por la Santa Sede de manera oficial, Uruguay podría ser uno de los destinos del viaje papal hacia Sudamérica

En una entrevista con la prensa uruguaya, el arzobispo de 67 años anunció que, casi cuarenta años después de Juan Pablo II, León XIV visitaría Uruguay durante una gira por Sudamérica. Se prevé que la gira comience entre el 5 y el 6 de noviembre y finalice entre el 10 y el 15 de noviembre, un viaje de entre cinco y once días. Según él, el itinerario exacto del Papa se dará a conocer a finales de julio. Uruguay sería la primera parada de la gira.

El cardenal también anunció que se espera que el Papa visite las dos principales ciudades de Montevideo y Florida, ubicadas en la desembocadura del Río de la Plaza. En Montevideo, la capital del país, podría visitar el barrio de Casavalle, sede de organizaciones sociales católicas; en Florida, rezaría en el Santuario de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, patrona del país. También se contempla una parada en Paysandú, al norte de Uruguay (ciudad con una importante diáspora italiana).

Un viaje planeado por Francisco

Uruguay, un pequeño país situado entre Brasil y Argentina, no había recibido una visita papal desde los dos viajes de Juan Pablo II en 1987 y 1988. Francisco había considerado una visita al final de su pontificado, combinada con un viaje a su país natal, pero finalmente no se concretó. El 2 de diciembre de 2025, León XIV anunció su intención de visitar Uruguay, Argentina y Perú.

Durante su visita al Vaticano el 18 de junio, el presidente saliente del Perú, José María Balcázar, fue el primero en anunciar la llegada del Papa a Latinoamérica en noviembre. Sin embargo, declaró que León XIV, quien posee la ciudadanía peruana, permanecería entre 8 y 10 días en la república andina, donde había ejercido como misionero y obispo.