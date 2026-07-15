Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

León XIV visitará Uruguay en noviembre, anuncia el cardenal Sturla

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
pope-leo-xiv-plane-turkey-lebanon

OZAN KOSE | AFP

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 15/07/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Aunque este viaje no ha sido confirmado por la Santa Sede de manera oficial, Uruguay podría ser uno de los destinos del viaje papal hacia Sudamérica

El cardenal Daniel Sturla Berhouet, arzobispo de Montevideo, anunció el 14 de julio de 2026 que Uruguay sería el primer destino de la gira sudamericana del papa León XIV en noviembre próximo. Este largo viaje, que se espera que incluya Perú y Argentina, aún no ha sido confirmado oficialmente por la Santa Sede.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
papa leon xivsudamericauruguayviaje apostólico
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día