En tractores viejos al Vaticano. Una peregrinación con propósito

Once tractores antiguos partieron hacia el Vaticano para ayudar a Laura, una niña de seis años que padece el síndrome de Rett

Durante ocho días, recorrieron la República Checa, Austria, Eslovenia e Italia, conduciendo vehículos que datan de las décadas de 1950 y 1960. Once tractores antiguos recorrieron más de 1700 kilómetros para llegar al Vaticano.

El objetivo de la expedición, organizada por la Asociación de Viajeros en Tractor, era apoyar a Laura Piechota, una niña de seis años de Stare Siołkowice que padece el síndrome de Rett, una enfermedad neurológica rara que requiere un tratamiento y una rehabilitación costosos.

Era una broma

Como admite Jakub Mastalerz, coorganizador de la expedición, todo comenzó con una idea vaga.

"En una ocasión barajamos la idea de llevar tractores al Vaticano, pero en aquel momento nadie pensó que este audaz plan se haría realidad. Pero una vez que tuvimos la idea, germinó y maduró, hasta que finalmente llegó el momento de ponerla en práctica", declaró a medios polacos.

Los preparativos duraron casi siete meses y veinticuatro personas participaron en la expedición.

"La mayoría del público estaba formado por personas a las que simplemente les encantan los tractores antiguos y dedican mucho tiempo a restaurarlos. Y yo no tengo mucho que ver con la agricultura; soy soldado", dice Mastalerz.

Los Alpes, 43 grados y averías desde el primer día

El viaje no fue fácil. Los camiones clásicos Ursus, Fendt Farmer, Massey Ferguson y Mercedes MB no tenían permitido circular por autopistas, por lo que la caravana viajó por carreteras locales. En los Alpes, los participantes se enfrentaron a ascensos con pendientes de hasta el 18 por ciento y temperaturas que alcanzaron los 43 grados centígrados.

Surgieron problemas técnicos incluso antes del inicio. Hubo que cambiar los inyectores durante la noche y, tras recorrer apenas unas decenas de kilómetros, el radiador de uno de los tractores resultó dañado. Sin embargo, los organizadores estaban preparados para este tipo de situaciones.

"Estábamos preparados para cualquier eventualidad. Bromeábamos diciendo que con esas piezas de repuesto podríamos armar un duodécimo tractor. Anticipábamos averías e incluso pensábamos que habría más. Nuestro pesimismo resultó infundado, ya que el equipo nos sorprendió gratamente", afirma Jakub Mastalerz.

Europa les abrió sus puertas.

La singular columna de tractores antiguos atrajo la atención de los habitantes de los pueblos por los que pasaban. Los conductores detenían sus coches, tomaban fotos y preguntaban adónde se dirigían los polacos.

Los encuentros con compatriotas que viven en Italia resultaron ser especialmente emotivos.

"En Italia, nos alojamos en casa de una pareja que llevaba veinte años viviendo allí. Organizaron una recepción y asistieron muchos polacos de la zona. Fue muy emotivo. Conocimos a gente maravillosa", recuerda el coorganizador del viaje.

Los peregrinos decidieron contribuir para sufragar los gastos de la hospitalidad.

"Y donaron la cantidad íntegra a una colecta de fondos para Laura. Es asombroso cómo un pequeño acto de bondad inspira a otros", añade Mastalerz.

El Vaticano logró

Finalmente, los Viajeros en Tractor llegaron a la Ciudad Eterna. Sin embargo, por motivos oficiales, las históricas máquinas no pudieron entrar ni al centro de Roma ni a las inmediaciones de la Plaza de San Pedro. Se detuvieron en la Casa Polaca de San Juan Pablo II.

No todos los planes para una audiencia con el Papa León XIV pudieron realizarse. Gracias a la ayuda de la Embajada de Polonia ante la Santa Sede, algunos participantes pudieron reunirse con el Santo Padre en transporte público, mientras que el resto viajó a Monte Cassino.

"Hubo una ligera sensación de insatisfacción, pero sabemos que no teníamos control sobre la situación. Esto nos enseña a organizarlo todo nosotros mismos la próxima vez", admite el organizador".

El objetivo más importante aún está por delante.

Durante el viaje, se organizó una colecta de fondos para el tratamiento de Laura. Se donaron aproximadamente 1190 dólares en las urnas de donaciones y se recaudaron otros 2600 dólares en línea. Esta cantidad representa solo una pequeña fracción del total necesario para la costosa terapia génica, cuyo costo se estima en más de dos millones de dólares.