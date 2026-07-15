5 razones por las que tu hija debería leer ‘Kristen Lavransdatter’

Mujeres (y hombres) de todas las edades encontrarán un tesoro de sabiduría y compasión en esta novela de iniciación ambientada en la Noruega del siglo IV. Si aún estás en busca de una novela de verano, esta opción te encantará

Una gran novela escrita por una mujer extraordinaria. En 1920, la noruega Sigrid Undset publicó una novela histórica titulada Kristin Lavransdatter. Pocos años después, Undset se convirtió al catolicismo. Y unos años más tarde, ganó el Premio Nobel de Literatura y donó todo el dinero a la caridad. Una de las organizaciones benéficas que apoyó ayudaba a niños con discapacidad intelectual, y su pasión por esta causa surgió de su propia experiencia como madre de dos hijos con discapacidades, uno de ellos adoptado.

Undset fue una mujer extraordinaria que está siendo considerada como una candidata a los altares.

Sigrid Undset, około 1911 roku Domena publiczna

Pero Kristin Lavransdatter refleja la personalidad de su autora. Escrita en una época en que las mujeres en las novelas solían ser dóciles y carentes de personalidad o seductoras pecadoras con un final trágico, Kristin no es ninguna de las dos. Ambientada en la Escandinavia medieval, la trilogía sigue a Kristin mientras crece, comete errores, peca y lucha por alcanzar la redención y la felicidad. Su vida es real, sus experiencias difíciles, sus decisiones desastrosas, pero también madura como mujer, encuentra el perdón y emprende un viaje interior de desarrollo espiritual.

La novela es larga, pero las fascinantes descripciones de la vida medieval y el contenido de la historia hacen que valga la pena el esfuerzo. Este libro probablemente sea más adecuado para chicas adolescentes y mayores debido a la complejidad de su temática, pero sin duda es una buena lectura para el verano.



Aquí hay 5 razones por las que tus hijas (y todos) deberíamos leer Kristin Lavransdatter de Undset:

1 Kristin comete errores con los chicos

Es decir, comete errores garrafales. Cuando Kristin se acerca a la edad de casarse, un hombre del pueblo llamado Simon se interesa por ella. Es amable, bueno y un buen partido, así que, por supuesto, Kristin lo rechaza impulsivamente. En cambio, se une a un caballero errante, sin dinero ni moral, lo sigue fuera del pueblo y concibe un hijo con él.



En lo que respecta a las citas, y especialmente a los romances adolescentes, probablemente todos hemos cometido errores; es parte de crecer. Kristin nos muestra las consecuencias naturales de esos errores cuando se descontrolan y lo cuidadosos que debemos ser con el regalo de nuestros corazones.

2 Kristin discute con su padre

Padres e hijas discuten; es inevitable. Sin embargo, esas discusiones no tienen por qué separarnos para siempre. Kristin tiene una fuerte discusión con su padre cuando rechaza a Simon, el marido que él ha elegido para ella, y en su lugar se fuga con el apuesto hombre. Bookish Girl escribe: "Kristin desafía a su padre, a su comunidad y a su dios para unirse a Erland, asumiendo con valentía todos los peligros y aventuras de su turbulenta vida. Como dice su admirador Simon Andresson: 'Pisaste todo y te enfrentaste a todo para que pudierais estar juntos'".

Al final, Kristin y su padre se reconcilian, a pesar de que él nunca aprobó sus acciones.

3 Kristin guarda rencor

Kristin tiene dificultades para perdonar, y en el libro, esto no se presenta como un rasgo de personalidad saludable. Por ejemplo, tras una discusión con Erland, ahora su esposo, se separan y se niegan a perdonarse mutuamente. Finalmente, solo cuando Erland está muriendo en sus brazos, vuelven a estar juntos. Es tan fácil apartar a las personas de nuestras vidas en cuanto creemos que nos han hecho daño, que a veces esa decisión se considera una virtud. Undset no cae en esa trampa y examina con honestidad los efectos de la falta de perdón en nuestras vidas.

4 Kristin es una madre realista

Gran parte de la novela trata sobre las alegrías y los desafíos de la maternidad. No ignora realidades como la lactancia y las náuseas, y tampoco deja de lado el encanto de acurrucarse con un bebé a la hora de la siesta.

Undset también describe magistralmente los efectos espirituales de la maternidad. Kristin reflexiona sobre su primer hijo, nacido cuando aún era soltera: "Concebido en pecado. Llevado en su vientre bajo su corazón duro y perverso. Extraído de su cuerpo manchado por el pecado, tan puro, tan sano, tan indescriptiblemente hermoso, fresco e inocente. Esta inmerecida bondad le parte el corazón en dos; aplastada por el remordimiento, yace allí con lágrimas que brotan de su alma como sangre de una herida mortal".

La inocencia y la pureza del niño son un regalo para la madre, agobiada por las preocupaciones y con sentimientos de fracaso. Ninguno de nosotros es un padre perfecto, pero los hijos pueden convertirse en nuestra guía hacia el cielo.

5 Kristin es religiosa

En la cultura popular, la religión suele quedar relegada a unos pocos santos etéreos o a puritanos hipócritas. La fe de Kristin no es ninguna de las dos. Es terrenal y auténtica. En otras palabras, es una representación real y honesta de la religión tal como todos la experimentamos. Es a la vez empática y carente de sentimentalismos.