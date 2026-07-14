(VIDEO) ¿Puede la medicina alargar la vida inútilmente?

La Iglesia defiende la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, pero también reconoce que no todos los tratamientos médicos son moralmente obligatorios cuando ya no ofrecen un beneficio real para el paciente

Cuando una persona enfrenta una enfermedad grave, las familias suelen hacerse una pregunta difícil: ¿debemos intentar todos los tratamientos disponibles, aunque provoquen más sufrimiento? La respuesta, de la bioética personalista, parte de un principio fundamental: la medicina está al servicio de la persona, no al revés. La Iglesia expresa que el cuidar la vida no significa prolongar el sufrimiento a cualquier precio, sino actuar siempre respetando la dignidad de quien atraviesa la etapa final de su existencia.