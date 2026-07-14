Técnico de la selección de España: “Rezo todos los días”

Este 14 de julio, España se convirtió en el primer finalista de la copa del mundo; y previo al partido, su director técnico, Luis de la Fuente, dijo algo sobre su oración diaria que puede ser de inspiración para deportistas y aficionados

"Rezo todos los días, pero no porque estoy en un mundial". Estas fueron las palabras que Luis de la Fuente dijo a los periodistas un día antes de que su selección se enfrentara a Francia en las semifinales. El técnico reveló cómo es su oración diaria y qué pide diariamente a Dios.

Al ser preguntado por su vida espiritual durante la copa del mundo -en concreto, frente al partido que disputaría su selección- afirmó rezar todos los días, no solo ante un partido importante; además, señaló que, para él, pedirle a Dios que lo ayude a él pero no a su contrincante seria "injusto".

"Yo es que rezo todos los días, pero no porque estoy en un mundial ni pretendo sacar un resultado. Yo le doy gracias todos los días. Cada día que me levanto de que estoy bien, me miro y digo: Otro día más que puedo disfrutar de la vida. Yo doy gracias por esos detalles. Rezo porque rezo todos los días, no para que me ayude más", declaró a la prensa.

¿Qué otras cosas pide el técnico?

De la Fuente también aseguró que reza por conservar una salud que le permita seguir adelante cada día.

"Pido otras cosas: salud especialmente y lo demás, que me dé opciones a seguir peleando. Es lo que quiero. Con salud no tengo problema para pelear. Soy un guerrero y peleo todo, pero con salud".

Esta no es la primera vez que el exfutbolista y entrenador de 65 años habla abiertamente de su fe. Previo al mundial, declaró a la revista El Resurgir de Madrid, sobre su fe: "Me encanta. Me da mucha fortaleza, me da mucha seguridad y me ha permitido ser la persona que soy hoy".

En 2024, previo a la final de la Eurocopa, declaró a la prensa: "Mi fe es algo personal y transferible. Soy libre y puedo elegir lo que tengo que hacer. Dios me aporta mucha seguridad y mucha fuerza". Y después, aclaró que no reza por superstición, sobre todo antes de una final.

En otra ocasión, declaró a medios españoles que “hay no una, sino mil razones para creer en Dios. Sin Dios, nada en la vida tiene sentido”.

Y aunque sus declaraciones han sido muy popular también se demuestra en los vestidores, donde se le ha visto rezar, así como en las iglesias que visita en las ciudades a las que viaja.