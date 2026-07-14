La Iglesia tiene una bendición para la cerveza y un santo que podría haber inventado el windsurf. Por supuesto, también hay un santo patrón para los nadadores

Hay una escena en "El violinista en el tejado" en la que alguien le pregunta al rabino si existe una bendición adecuada para el zar. El rabino reflexiona un momento y responde: "Por supuesto. Que Dios bendiga y proteja al zar… lejos de nosotros". El chiste funciona porque todo el mundo conoce ya la premisa: en la tradición judía, al igual que en la católica, existe una bendición para prácticamente todo, al igual que también un santo para cada profesión o deporte.

El Rituale Romanum católico de 1614 incluye, en un capítulo titulado "Bendiciones de cosas destinadas al uso cotidiano", bendiciones especiales para el queso, la mantequilla, las semillas, la avena, los barcos de pesca, el equipo de alpinismo y, naturalmente, la cerveza. La lógica es coherente: si es bueno para la humanidad, puede ser bendecido.

Santos patronos

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Ese mismo instinto impregna la tradición católica de los santos patronos, que abarca la experiencia humana con un rigor que puede parecer enciclopédico o encantador, según el estado de ánimo de cada uno. Hay santos patronos de los contables, de los astronautas, de los usuarios de Internet y de los matrimonios difíciles.

Incluso hay un fraile dominico medieval al que se recuerda en Mallorca como el primer windsurfista: san Raimundo de Peñafort, quien, según una leyenda del siglo XIII, partió su capa en dos, extendió una mitad sobre el mar, ató la otra mitad a su bastón como si fuera una vela y regresó planeando a Barcelona después de que el rey de Aragón se negara a dejarle subir a un barco.

La Iglesia lo honra como patrón de los canonistas y los abogados, más que de los deportistas, pero la imagen de un fraile surcando el Mediterráneo en windsurf ha resultado más perdurable que la mayoría de los tratados jurídicos.

Lo que nos lleva naturalmente a la piscina

San Adjutor de Vernon fue un caballero normando nacido hacia el año 1070 en la localidad de Vernon-sur-Seine, en Normandía, y es, desde cualquier punto de vista razonable, el santo patrón de los nadadores más cualificado de la historia de la Iglesia. Se ganó sus credenciales a base de mucho esfuerzo.

En 1095 se hizo un llamamiento en toda Europa para la Primera Cruzada, Adjutor respondió a él, luchando durante 17 años en campañas cerca de Antioquía y Jerusalén antes de ser capturado por las fuerzas musulmanas y encadenado con pesadas cadenas.

En cautiverio rezó —concretamente, según la tradición, a Santa María Magdalena, en cuya intercesión siempre había confiado—. Las cadenas se rompieron. La hagiografía afirma que Adjutor nadó hasta alcanzar la libertad, cruzó el Mediterráneo y regresó a Normandía llevando consigo sus cadenas como trofeo y reliquia de la misericordia divina. De vuelta a casa, construyó una capilla en honor a Santa María Magdalena a orillas del Sena, y allí se encontró con un nuevo problema: un feroz remolino cerca de la capilla que se había cobrado muchas vidas.

Arrojó sus viejas cadenas al remolino —"A Dios le resulta tan fácil liberar a la gente de este remolino como le resultó a Él liberarme de mis cadenas", se dice que declaró— y el remolino se calmó. Posteriormente ingresó en la abadía benedictina de Tirón y pasó el resto de su vida como monje, falleciendo el 30 de abril de 1131. Su festividad se celebra el 30 de abril, y es venerado como patrón de los nadadores, los navegantes, los yates y las víctimas de ahogamiento, así como de la ciudad de Vernon, donde se conservan sus reliquias.

Los deportes y sus patronos

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Es una historia que lo tiene todo: una cruzada, una huida milagrosa, un remolino, cadenas arrojadas al río y un caballero que se hizo monje. El resultado, desde el punto de vista de la Iglesia, fue alguien que había estado en el agua en las circunstancias más extremas imaginables y había salido con vida gracias a la intervención divina. En lo que a patronatos se refiere, la lógica es sólida.