La Iglesia recuerda, en esta temporada, a los santos casados

Es importante que la Iglesia haya pensado en los santos casados, ya que normalmente la gente considera que los sacerdotes y los religiosos están destinados a la santidad, mientras que algunos ven el matrimonio como un estado de vida "inferior".
La verdad es que la "vocación universal a la santidad" no está reservada a un grupo específico dentro de la Iglesia, sino que está abierta a todos, independientemente de su vocación.
Curiosamente, julio se ha convertido en un mes repleto de parejas de santos, con diversas fiestas dedicadas a hombres y mujeres que entregaron toda su vida a Dios en el sacramento del matrimonio.
A continuación se incluye una lista de algunas de las fiestas más destacadas del mes de julio dedicadas a santos casados:
1BEATOS JÓZEF Y WIKTORIA ULMA (7 DE JULIO)
La pareja de Ulma, asesinada durante la Segunda Guerra Mundial por esconder a judíos en su granero, es un magnífico ejemplo de cómo dar testimonio del Evangelio en la vida matrimonial.
2SANTOS ÁQUILA Y PRISCILA (8 DE JULIO)
El Martirologio Romano resume su papel en la festividad que se celebra el 8 de julio: "Conmemoración de los santos Áquila y Priscila, esposos y colaboradores de san Pablo, que acogieron a la Iglesia en su hogar y arriesgaron sus propias vidas para salvar al apóstol".
3SANTOS LUIS Y CELIA MARTIN (12 DE JULIO)
Los padres de Santa Teresa de Lisieux, los santos Luis y Celia Martin, sintieron al principio la vocación a la vida religiosa, pero se les denegó la admisión. Esto les llevó a discernir cuál era la llamada de Dios para ellos y, finalmente, se encontraron el uno al otro y supieron que Dios les llamaba al matrimonio. Llevaron una vida santa y criaron a muchas hijas que optaron por la vida religiosa.
4 SANTOS ENRIQUE Y CUNIGUNDA (13 DE JULIO)
San Enrique fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico durante el siglo XI. Fue un gobernante piadoso y fundó monasterios por todo su imperio.
Su esposa, Santa Cunigunda, fue también una mujer piadosa. Ayudó a su marido a realizar diversos actos de caridad y, tras su muerte, ingresó en un monasterio. Se celebra su festividad el 3 de marzo.
5 SANTOS JOAQUÍN Y ANA (26 DE JULIO)
Los padres de la Santísima Virgen María, los santos Joaquín y Ana, son probablemente una de las parejas de santos más conocidas de la Iglesia católica. Se sabe muy poco sobre sus vidas, salvo lo que se relata en diversas leyendas escritas durante los primeros siglos del cristianismo.