La Iglesia recuerda, en esta temporada, a los santos casados

Los meses de verano son muy populares para celebrar bodas, por lo que resulta muy oportuno que la Iglesia recuerde a un gran número de santos casados

Es importante que la Iglesia haya pensado en los santos casados, ya que normalmente la gente considera que los sacerdotes y los religiosos están destinados a la santidad, mientras que algunos ven el matrimonio como un estado de vida "inferior".

La verdad es que la "vocación universal a la santidad" no está reservada a un grupo específico dentro de la Iglesia, sino que está abierta a todos, independientemente de su vocación.

Curiosamente, julio se ha convertido en un mes repleto de parejas de santos, con diversas fiestas dedicadas a hombres y mujeres que entregaron toda su vida a Dios en el sacramento del matrimonio.

A continuación se incluye una lista de algunas de las fiestas más destacadas del mes de julio dedicadas a santos casados:

1 BEATOS JÓZEF Y WIKTORIA ULMA (7 DE JULIO)

La pareja de Ulma, asesinada durante la Segunda Guerra Mundial por esconder a judíos en su granero, es un magnífico ejemplo de cómo dar testimonio del Evangelio en la vida matrimonial.

2 SANTOS ÁQUILA Y PRISCILA (8 DE JULIO)

El Martirologio Romano resume su papel en la festividad que se celebra el 8 de julio: "Conmemoración de los santos Áquila y Priscila, esposos y colaboradores de san Pablo, que acogieron a la Iglesia en su hogar y arriesgaron sus propias vidas para salvar al apóstol".

3 SANTOS LUIS Y CELIA MARTIN (12 DE JULIO)

Louis et Zélie Martin Sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon

Los padres de Santa Teresa de Lisieux, los santos Luis y Celia Martin, sintieron al principio la vocación a la vida religiosa, pero se les denegó la admisión. Esto les llevó a discernir cuál era la llamada de Dios para ellos y, finalmente, se encontraron el uno al otro y supieron que Dios les llamaba al matrimonio. Llevaron una vida santa y criaron a muchas hijas que optaron por la vida religiosa.

4 SANTOS ENRIQUE Y CUNIGUNDA (13 DE JULIO)

San Enrique fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico durante el siglo XI. Fue un gobernante piadoso y fundó monasterios por todo su imperio.

Su esposa, Santa Cunigunda, fue también una mujer piadosa. Ayudó a su marido a realizar diversos actos de caridad y, tras su muerte, ingresó en un monasterio. Se celebra su festividad el 3 de marzo.

5 SANTOS JOAQUÍN Y ANA (26 DE JULIO)