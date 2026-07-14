Representantes del clero, religiosos, laicos, padres y madres, y niños y niñas están incluidos en las 349 causas abiertas en España a fecha de 2026

Actualmente, en España hay 349 causas de beatificación y canonización abiertas, que abarcan a un total de 3.344 personas. Así lo indica un nuevo informe de la Conferencia Episcopal Española (CEE), entregado al Vaticano el 25 de junio. El documento, titulado "Informe del Jubileo 2025: Informe sobre las Causas de las Virtudes en España", es fruto del trabajo de la Oficina Española para las Causas de los Santos.

El cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, comentó el informe en un artículo publicado en L'Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano. "La historia de la Iglesia se ha enriquecido con las vidas de hombres y mujeres nacidos en España que, proclamados santos, han ejercido una inmensa influencia", escribe. Menciona a santos como Domingo de Guzmán, Ignacio de Loyola, Antonio María Claret, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, "por nombrar solo algunos". Este informe, señala, demuestra que la santidad sigue presente en ese país hoy en día.

Grupos de mártires

De hecho, el número de causas —a pesar de ser tan numeroso— es en realidad mucho menor que el de personas, porque a veces los candidatos a la santidad se agrupan. Esto ocurre especialmente cuando fueron martirizados casi al mismo tiempo y en circunstancias similares. El 18 de junio de este año, por ejemplo, el Papa León XIV aprobó la beatificación de "Juan Torres Torres y 19 compañeros", siervos de Dios. Se trata de un grupo de 20 sacerdotes españoles asesinados en la diócesis de Ibiza en agosto y septiembre de 1936, durante la Guerra Civil Española.

De hecho, los mártires de ese conflicto representan 2404 de los 3344 candidatos a la canonización en la actualidad, según explica la CEE en su sitio web. Estos mártires constituyen 48 de las causas. Otros 45 mártires de otras circunstancias también figuran en la lista, conformando otras cinco causas.

Diversidad en exhibición

Pero los mártires son solo una parte del panorama. Hay 292 causas abiertas que se refieren a casos de santidad basados ​​en virtudes, y una basada en la "ofrenda de la vida". También hay una propuesta de “canonización equipolente”: cuando alguien ha sido considerado santo durante mucho tiempo, pero vivió hace tanto que es imposible obtener la documentación para un proceso estándar.

Las personas que se consideran para la beatificación y canonización provienen de 57 de las 70 diócesis de España. Representan todos los ámbitos de la vida cristiana: obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos y laicas, incluyendo padres y madres, así como jóvenes y niños. Los fundadores de institutos religiosos y seculares conforman 82 de las causas.

Hay 42 causas que aún se encuentran en la etapa diocesana inicial (investigación local) y 148 Siervos de Dios en la fase romana (cuando la causa ya cuenta con la aprobación inicial del Vaticano); 2.449 de las personas mencionadas en el informe ya han sido beatificadas pero aún no canonizadas.