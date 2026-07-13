(VIDEO) La lección de san Camilo para quienes cuidan de otros

Cuidar a un enfermo puede ser agotador física y emocionalmente. San Camilo de Lelis recuerda que este servicio, cuando nace del amor, también puede convertirse en un camino de santidad

Cuidar de una persona enferma cambia la vida. Quien acompaña a un padre con Alzheimer, a un hijo con una enfermedad crónica, a un esposo en tratamiento o a un adulto mayor sabe que el cuidado exige paciencia, fortaleza y una entrega que muchas veces pasa desapercibida. San Camilo de Lelis comprendió esa realidad hace más de cuatro siglos y dejó una enseñanza que sigue siendo actual: antes que ver una enfermedad, hay que descubrir a la persona que sufre.