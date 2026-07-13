¿Una persona no católica puede usar el escapulario?

El escapulario, un conocido sacramental mariano, es usando por miles de católicos, pero ¿acaso una persona no católica puede portarlo? Veamos la respuesta

El escapulario es un popular sacramental mariano, cuyo uso se ha difundido en todo el mundo porque la Virgen María, en su advocación del Carmen, prometió grandes cosas a quienes lo usen. Por eso, surge una duda, ¿se le podrá imponer a una persona no católica?

Las promesas de la Virgen del Carmen

El escapulario es un sacramental que se usa como signo de que el cristiano debe vivir santamente, es decir, renunciando a todo el pecado, incluso el venial.

Por eso, cuando alguien recibe con verdadera devoción el escapulario se dispone al amor de Dios y a la verdadera contrición de sus pecados.

¿Y cómo es el escapulario? se compone de dos cuadros de tela café unidos por un cordón que hacen la forma de un "hábito en miniatura" y que se coloca en el cuello, procurando que un cuadro quede en la espalda y otra sobre el pecho.

Fue dado por la Virgen a los carmelitas. Un laico no puede vestir el hábito porque no es religioso, pero a aquel que desea asociarse a ellos en su búsqueda de la santidad, se le impone el escapulario como signo de que pertenece a la familia de la Madre de Dios.

La Santísima Virgen hizo varias promesas a quienes lo usen, especialmente esta que confió a san Simón Stock el 16 de julio de 1251, cuando le entregó el escapulario:

"Este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los Carmelitas: quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno".

¿Lo puede usar un no católico?

Ciertamente, es un signo de nuestra identidad como católicos, que estamos unidos de íntimamente a la Virgen María y que tenemos el propósito de vivir plenamente según nuestro bautismo. Además, debemos estar dispuestos a vivir sin miedo al rechazo y los problemas que vengan por usarlo.

Sin embargo, el escapulario también es un signo de la maternidad espiritual de María, que es madre de todos, no solamente de los católicos.

Por eso, una persona no católica sí puede usar el escapulario, que, tal vez, represente una oportunidad para su conversión.