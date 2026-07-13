La Basílica de Guadalupe tiene nuevo rector

De cara al 500 aniversario del acontecimiento guadalupano, la Basílica de Guadalupe comienza una etapa de renovación en la que el Cardenal Primado, Carlos Aguiar Retes, ha designado a un nuevo rector para el santuario mariano más visitado del mundo

La Basílica de Guadalupe tiene un nuevo rector. El domingo 19 de julio de 2026 la Arquidiócesis Primada de México dio a conocer que el Cardenal Primado de México, Carlos Aguiar Retes, aceptó la renuncia del Sr. Canónigo Efraín Hernández Díaz como Rector de la Basílica de Guadalupe y Vicario Episcopal de la I Zona Pastoral. En su lugar, fue designado el Sr. Cango. Daniel Víctor Villalobos Ortiz, hasta ahora Vicario Episcopal del Clero.

El nombramiento, señala el comunicado, se da en el marco del 500 aniversario del acontecimiento guadalupano y para “fortalecer su misión evangelizadora y el servicio que ofrece al Pueblo de Dios”.

El Arzobispo Primado explicó en el comunicado que este nuevo comienzo forma parte de una etapa de renovación en la Basílica de cara al jubileo que se celebrará en 2031. Además, comparte que la decisión fue resultado de un proceso de discernimiento y diálogo, en especial con el Venerable Cabildo de Guadalupe y el Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

“Durante estos meses he procurado escuchar con atención a diversas personas que, desde distintos ámbitos de responsabilidad y servicio, han compartido sus experiencias, inquietudes y propuestas. Agradezco a todos quienes, con espíritu de comunión y amor a la Santísima Virgen de Guadalupe, han contribuido a este ejercicio de discernimiento eclesial”.

Por su parte, el nuevo rector expresó en un video difundido en redes sociales:

“Ahora me llama a servir en este santuario de Santa María de Guadalupe como rector. Me siento profundamente agradecido con el señor arzobispo, custodio del sagrado original de Santa María de Guadalupe, y con el venerable cabildo por su confianza. Este nuevo servicio lo pongo bajo el amparo de Santa María de Guadalupe, para bien de todos los que servimos en el santuario y la fe de quienes peregrinan hasta la casita sagrada del Tepeyac”.

¿Quién es el nuevo rector de la Basílica de Guadalupe?

Mons. Daniel Víctor Villalobos Ortiz, de 57 años, fue ordenado sacerdote en la Basílica de Guadalupe en 1998.

Desde entonces, desempeñó cargos pastorales en diferentes parroquias de la Arquidiócesis y en agosto de 2024 fue nombrado canónigo efectivo de la Basílica de Guadalupe, así como Vicario episcopal para el Clero. En febrero del presente año fue nombrado exorcista de este santuario mariano.

Una nueva Comisión Arquidiocesana

El comunicado también establece que “con el propósito de preparar de manera coordinada la conmemoración de los 500 años del Acontecimiento Guadalupano” será creada una nueva Comisión Arquidiocesana para acompañar los trabajos de la Novena Intercontinental Guadalupana, favorecer la articulación de diversas iniciativas pastorales y preparar dignamente el aniversario.

Un llamado a la comunión y unidad