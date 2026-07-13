Geografía del Vaticano: El estado más pequeño del mundo en mapas

El Vaticano, un enclave de 44 hectáreas dentro de Roma, es un territorio singular cuya función es servir de base territorial para la Santa Sede, encabezada por el Papa. Esta serie de artículos que serán publicados durante el verano servirá para comprender mejor este territorio único y poco conocido

I. El Vaticano, una colina romana

Mucho antes de convertirse en Estado, en el siglo XX, el Vaticano fue designado como formación geográfica, Mons Vaticanus. Se sabe que fue identificado como tal al menos desde el siglo I a. C. Mientras que las siete colinas de la antigua Roma —Palatina, Capitolina, etc.— se ubican en la margen izquierda del Tíber, la colina del Vaticano se eleva a 76 metros en la margen derecha, entre dos colinas más imponentes: el Monte Mario al norte (139 m) y el Janículo (88 m) al sur. Sin embargo, si incluimos los edificios, el punto más alto del Vaticano es la cruz que corona la cúpula de la Basílica de San Pedro, que alcanza los 132 metros.

Desde una perspectiva geológica, lo que también se conoce como las "Colinas del Vaticano" se describe en el único estudio de referencia importante, una obra de 1953 de Gioacchino De Angelis d'Ossat, como un "sustrato compacto de margas y arcillas grises", cubierto de "sedimentos fluviales" y "ceniza volcánica". Se trata, por lo tanto, de un suelo arcilloso, cubierto de depósitos de toba (piedra caliza friable) y particularmente sensible a la acción del agua. Esta inestabilidad fue confirmada el pasado mes de febrero por la Santa Sede, que en 2026 realizó un modelo geológico e hidrogeológico del terreno bajo la Basílica de San Pedro, así como una instalación que permite la "modelización de monitoreo" en tiempo real para supervisar, en particular, cualquier posible movimiento del terreno.

Al pie de la basílica comienza el Ager Vaticanus, o "Llanura del Vaticano", que se extiende hasta el río Tíber y corresponde en gran medida al actual barrio histórico de Borgo . El punto más bajo del Vaticano se encuentra en el obelisco de la Plaza de San Pedro, a 19 metros sobre el nivel del mar. Al norte, el barrio de Prati, como su nombre indica ("los prados"), estuvo cubierto de pastos hasta finales del siglo XIX. El Vaticano no tiene acceso al mar ni a ningún río o arroyo. Para su abastecimiento de agua, especialmente para sus numerosas fuentes, depende de la red de distribución de agua de la ciudad de Roma, que proporciona agua gratuitamente al pequeño estado en virtud de los Tratados de Letrán firmados en 1929.

II. El Vaticano, un territorio de difícil acceso

El Vaticano no forma parte del espacio Schengen, pero tiene una frontera completamente abierta con Italia, país miembro del acuerdo de libre circulación de la Unión Europea. Para entrar al Vaticano, no es necesario obtener un visado ni mostrar pasaporte o documento de identidad. El acceso a la Plaza de San Pedro, en particular, no se asemeja en absoluto al cruce de una frontera, a pesar de que una barrera metálica permanente marca claramente el límite entre Italia y el Vaticano.

En el Vaticano, varias zonas están abiertas al público durante el día, empezando por la Plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro, donde se mezclan turistas y peregrinos. El flujo de visitantes está controlado en la Plaza de San Pedro, y en 2015 se instalaron puertas de seguridad. El acceso a los Museos Vaticanos es de pago, pero está disponible casi todo el año. Según The Art Newspaper, 6.9 millones de visitantes hicieron uso de este servicio en 2025.

El Vaticano se extiende hasta Italia, ya que el Palacio del Santo Oficio (donde León XIV residió durante varios meses al comienzo de su pontificado) y parte del Aula de Audiencias Pablo VI se encuentran fuera de las fronteras oficiales del país, aunque gozan de estatus extraterritorial. El acceso a este último es libre cuando el Papa celebra audiencias los miércoles, pero permanece cerrado al público el resto del tiempo.

El Cementerio Teutónico, situado en las cercanías, puede visitarse por las mañanas, excepto los domingos. Más al norte, en la Porta Sant'Anna, la Iglesia de Sant'Anna dei Palafrenio, una de las dos parroquias vaticanas junto con la de San Pedro en Roma, también es de libre acceso durante el día.

El resto de la Ciudad del Vaticano está reservado para quienes están al servicio del Papa. Por lo tanto, una parte importante del territorio de este pequeño país no es de fácil acceso, especialmente los edificios donde se ejerce el poder. Este es el caso del Palacio Apostólico, que alberga no solo al Papa, sino también las oficinas de la Secretaría de Estado, una especie de superministerio que centraliza, entre otras cosas, las relaciones exteriores, la secretaría papal y la administración general del país, así como el Palacio de la Gobernación, que supervisa el gobierno de la Ciudad del Vaticano. La presencia del Papa refuerza la seguridad: durante el pontificado de Francisco, una amplia zona alrededor de la Domus Sanctae Marthae (la residencia al oeste del Aula Pablo VI donde vivía) se volvió particularmente difícil de acceder.

Excepcionalmente, se pueden visitar ciertas zonas del Vaticano bajo determinadas condiciones (por motivos profesionales o acompañado). Este es el caso, en particular, de los Jardines Vaticanos o de la Ciudad Baja, cerca de la Porta Sant'Anna, donde se encuentran residencias, así como varias tiendas y oficinas administrativas.

III. El Vaticano, territorio bajo alta vigilancia

Desde el 846, año del saqueo del Vaticano por los ejércitos sarracenos, el Vaticano ha estado fortificado gracias a León IV. Dejó su huella, y las estructuras defensivas visibles hoy se conocen como las "Muraleras Leoninas", la mayoría de las cuales fueron construidas durante los pontificados de Nicolás V (1447-1455), Pablo III (1534-1549) y Pío IV (1559-1565). Estas murallas, ahora equipadas con cámaras de vigilancia, bloquean completamente el acceso al Vaticano a lo largo de la mayor parte de la frontera con Italia, con dos excepciones: la Plaza de San Pedro y la Piazza del Santa Móstocera, justo al sur, donde se ha instalado una puerta para cerrar el acceso.

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Para garantizar la seguridad de sus fronteras y de las personas que viven en ellas, el Vaticano cuenta con dos fuerzas. La primera, la más conocida y visible, es su único ejército: la Guardia Suiza. Los 135 soldados suizos que la integran son los principales responsables de la seguridad del Papa y de la vigilancia de ciertos puntos de acceso clave al Vaticano.

Cuentan con el apoyo de una unidad más discreta, la Gendarmería Vaticana, compuesta por aproximadamente 150 miembros, encargada de las labores policiales y de vigilancia dentro del pequeño Estado. Ambas unidades son independientes, pero colaboran estrechamente.

Finalmente, el Vaticano se beneficia de una capa adicional de protección, la garantizada por el Estado italiano en virtud de los Tratados de Letrán. Una unidad de los Carabinieri se dedica exclusivamente a la seguridad en la Plaza de San Pedro y sus alrededores, donde también suelen estar desplegadas la policía y las fuerzas armadas italianas.

IV. Cómo moverse por el Vaticano

El Vaticano cuenta con una red vial accesible —con autorización o invitación— únicamente a través de tres entradas: la Porta Sant'Anna y la Porta del Cavalleggeri (o Porta del Santo Oficio), al norte y al sur de la Plaza de San Pedro, y la Porta Perugino, al sur. También existe una entrada desde la Plaza de San Pedro, pero esta suele estar reservada para los jefes de Estado que visitan el Vaticano.

Esta red vial, donde se aplican las leyes de tránsito italianas, permite viajar por casi todo el territorio. El Vaticano cuenta con una gasolinera para sus empleados. Desde el final del pontificado del Papa Francisco, este pequeño estado también ha instalado estaciones de carga eléctrica para facilitar una movilidad más limpia y planea electrificar gran parte de su flota de vehículos; varios papamóviles ya lo han hecho.

El Vaticano también cuenta con un helipuerto, donde aterriza el helicóptero del Papa. Pertenece a la Fuerza Aérea Italiana, que acompaña al Papa en sus viajes por Italia. Finalmente, hay una estación de tren que conecta con la red ferroviaria italiana, pero casi nunca se utiliza salvo para viajes turísticos ocasionales, sobre todo a Castel Gandolfo.

Inaugurada en 1932, la estación ha sido poco utilizada por los Papas: Juan XXIII fue el primero en tomar el tren desde allí a Asís y Loreto en 1962. Le siguió Juan Pablo II en 1979, con motivo de un encuentro con trabajadores ferroviarios italianos, y de nuevo en 2002, para visitar Asís una vez más, y luego Benedicto XVI, quien también visitó la ciudad de San Francisco en 2011.

Aunque no tiene salida al mar, el Vaticano tiene, en teoría, el derecho a izar su bandera en alta mar gracias a los Tratados de Letrán. Sin embargo, los papas no han poseído una flota desde 1878, año en que el Papa León XIII vendió la corbeta Immaculée Conception.

V. El Vaticano, un territorio compartimentado

El Vaticano es un lugar donde el espacio es limitado y, por lo tanto, está particularmente bien optimizado. Se divide en cinco usos principales. El primero es, por supuesto, el religioso, con la Basílica de San Pedro en su centro, que alberga la tumba del primer apóstol y acoge las ceremonias religiosas más importantes presididas por el Papa a lo largo del año, y la Plaza de San Pedro, donde se celebran algunos eventos al aire libre.

El Aula Pablo VI acoge las audiencias generales cuando las temperaturas son demasiado altas o demasiado bajas en la Plaza de San Pedro, pero también puede albergar reuniones de alto nivel, como sínodos.

Solo una parte de la administración vaticana opera dentro de las murallas de la ciudad: la mayoría de las oficinas se ubican alrededor de la Via della Conciliazione, la principal arteria que parte de la Plaza de San Pedro, o en el Palazzo Sant'Callixto, en el barrio de Trastevere.

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Los Museos Vaticanos ocupan toda la sección norte y se extienden hasta la Capilla Sixtina, al pie de la Basílica de San Pedro. Dentro del complejo de los Museos también se encuentran el Archivo Vaticano y la Biblioteca Vaticana.