Este laico beato ayudó a la gente a enamorarse de la misa

El beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago dedicó gran parte de su corta vida a enseñar a los demás la belleza de la misa y a ayudarles a comprenderla

Durante la primera mitad del siglo XX, el hoy beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago comenzó a adentrarse en la riqueza de la misa, donde encontró una gran belleza que deseaba compartir con los demás.

No era sacerdote ni religioso, sino un simple laico de Puerto Rico que quería poner sus dones y talentos al servicio de la mayor gloria de Dios.

Evangelizador laico

El beato Carlos Manuel nació el 22 de noviembre de 1918 en Caguas, Puerto Rico, y se crio en una numerosa familia católica. Siempre se sintió atraído por la religión y vivió una profunda experiencia tras recibir su Primera Comunión.

Tras terminar el instituto estudió en la Universidad de Puerto Rico, pero tuvo que abandonar los estudios por motivos de salud. Posteriormente, el beato Carlos Manuel trabajó como empleado de oficina en Caguas, Gurabo y en la Estación Experimental Agrícola.

En medio de su labor en el mundo, conservó su pasión por la liturgia. Su biografía vaticana explica que destinaba sus ingresos a compartir su amor por la misa:

"Gastaba casi la totalidad de su modesto sueldo en fomentar el conocimiento y el amor a Cristo. Lo hacía, sobre todo, promoviendo una mayor comprensión del significado de la Sagrada Liturgia. Mediante artículos sobre temas litúrgicos que él mismo traducía y editaba, Carlos Manuel comenzó a publicar «Liturgia y Cultura Cristiana», publicaciones a las que dedicó innumerables horas".

También fundó un «Círculo de Liturgia», en el que pequeños grupos estudiaban la riqueza y la belleza de la misa.

Caballero de Colón

Meg Hunter-Kilmer explica en un artículo para Aleteia que "a Carlos le encantaba la Vigilia Pascual. Su estribillo casi constante era 'Vivimos para esta noche', recordando a todos aquellos con quienes se encontraba que el corazón de la vida cristiana es el misterio pascual, la verdad de que el Dios del universo, que se encarnó por ti, murió por amor a ti y resucitó, venciendo al pecado y a la muerte".

El beato Carlos Manuel también fue miembro de los Caballeros de Colón.

Esta pasión perduró durante toda su vida, que concluyó el 13 de julio de 1963, cuando solo tenía 44 años. Falleció a causa de una enfermedad con la que luchó durante la mayor parte de su vida adulta.