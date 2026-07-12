Sigrid Undset, su causa de canonización comenzará en otoño

"Es mucho más que una autora y premio Nobel", dijo el obispo local; es "un modelo de fe cristiana"

El obispo católico de Oslo, Noruega, Su Excelencia Fredrik Hansen, ha iniciado los preparativos para la canonización de la escritora católica Sigrid Undset. Undset, conversa a la fe cristiana y laica dominica, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1928 y es considerada una de las escritoras más importantes del siglo XX. El anuncio de Hansen implica que la Iglesia Católica iniciará una investigación formal para determinar si Undset vivió una vida de virtud heroica que justifique su canonización oficial.

Tras examinar la vida de Undset y encontrar claras muestras de devoción, el obispo Hansen presentó el caso a la Conferencia Episcopal Nórdica y a expertos en la vida de Sigrid Undset. Indicó que el proceso formal comenzará este otoño.

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El anuncio se realizó el 8 de julio durante la misa anual de peregrinación por la fiesta de Santa Sunniva en la isla de Selja, donde se congregaron cientos de peregrinos católicos. Desde las ruinas de un antiguo monasterio donde se celebra la misa anual, el obispo Hansen describió al famoso escritor diciendo:

"Ella es mucho más que una autora y premio Nobel. Para nosotros, es un modelo de fe cristiana, de una vida vivida en la virtud y de la búsqueda de la santidad. Mostró una preocupación constante y práctica por los pobres. Se entregó por completo al cuidado de su hija, en su compromiso con la vida y con la santidad de la misma. A través de sus numerosos libros, ha formado a incontables creyentes, inspirándolos a vivir en Cristo y dando testimonio de nuestros santos medievales".

La comunidad local se regocija.

Aleteia se puso en contacto con el padre Mathias Ledum, el primer sacerdote procedente de la parroquia natal de Undset en 500 años, conocido por su popular campaña en redes sociales #MakeScandinaviaCatholicAgain.

Ledum siente una fuerte conexión con Undset y ya le pide que rece por él. Dijo:

"Considero a Sigrid Undset casi como una madrina. Llevo dos años orando activamente pidiendo su intercesión, y sé que otros también lo han hecho. Undset allanó el camino para la comunidad católica de mi zona natal en Gudbrandsdalen y, en concreto, formó un grupo de oración que rezaba por las vocaciones noruegas. Podemos suponer que incluso rezó y anheló una vocación sacerdotal de esta zona a la que tanto quería".

Dado su historial con Undset y el gran cariño que le profesaba la Iglesia noruega, Ledum afirmó que la comunidad católica local recibió la noticia "¡con gran alegría y entusiasmo!".

Si bien advirtió que el proceso se encuentra en sus primeras etapas, dijo: "Estoy de acuerdo con el obispo en que es el momento adecuado para investigar esto y para que todos redescubramos la persona de Sigrid Undset y lo que tiene para ofrecernos a los católicos de hoy, a través de su brillante obra literaria y del sólido testimonio de su vida".

Un escritor que tiende puentes

Ledum es una especie de experto local en Undset. "En los últimos dos años he profundizado en mi conocimiento sobre ella y en mi amistad con ella", dijo.

Debido a su vínculo personal con ella, organizaciones locales, tanto católicas como laicas, invitan frecuentemente a Ledum a hablar sobre Undset. Ha dado charlas en el museo Undset, en parroquias e iglesias, y en asociaciones de historia local. Incluso celebró misa en la parroquia de Lillehammer donde vivió Undset, vistiendo ornamentos litúrgicos que ella había donado a la parroquia más de un siglo antes.

Ledum le contó a Aleteia un incidente reciente que, en retrospectiva, parece casi asombrosamente profético:

"Durante la celebración de Olsok (solemnidad de San Olaf, ¡que era su fiesta favorita!), tuve la oportunidad de hablar ante una gran multitud sobre su devoción a San Olaf y por qué era su santo favorito. Había muchísimos luteranos y no creyentes, y todos escucharon con gran atención lo que era básicamente una explicación de la teología católica sobre los santos, desde la perspectiva de Undset. ¡Incluso propuse que algún día podríamos tener a la propia Undset como una de nuestras santas canonizadas!"

La reacción de los asistentes no católicos coincide con algo que él ha observado repetidamente: "Dondequiera que voy y hablo de Undset, parece tener un gran impacto en muchos protestantes. Sus escritos a menudo les ayudan a comprender mejor la fe católica, e incluso a integrarse plenamente en la Iglesia".

La propia Undset se convirtió al catolicismo en su edad adulta, ingresando en la Iglesia el mismo año en que ganó el Premio Nobel.

Undset es una "constructora de puentes", afirmó, entre las diferentes denominaciones cristianas de Escandinavia. Su vida y su testimonio fortalecen la fe cristiana en Noruega y ayudan a muchos a redescubrir sus raíces católicas, y "cómo podemos seguir conectándonos con esas raíces para el beneficio de nuestro país y nuestra cultura".