León XIV invitó a dedicar tiempo a la oración en vacaciones

En estas vacaciones, León XIV animó, además del descanso y el «ocio sano», a «dedicar tiempo a la escucha, la lectura y la meditación de la Palabra de Dios».

El papa León XIV invitó a los católicos a aprovechar sus vacaciones para dedicarse a la oración y la meditación, durante el Ángelus del 12 de julio de 2026, que recitó desde Castel Gandolfo. Tras haberse tomado él mismo un tiempo de descanso en la residencia de verano de los papas hasta finales de mes, afirmó que Dios «sabe discernir en nosotros la posibilidad de un bien del que a veces ni siquiera somos conscientes».

Del 5 al 27 de julio, el Papa se trasladó a la residencia de verano de los papas en Castel Gandolfo —a unos treinta kilómetros al sureste de Roma— para disfrutar de un tiempo de descanso sin audiencias. Allí presidió el tradicional momento de oración dominical con la población local y los turistas que acudieron a participar en la plaza de la Libertad, a los pies del Palacio Apostólico.

En estos días de vacaciones de verano, el Papa estadounidense animó, además del descanso y los «ocio sano», a «dedicar tiempo a la escucha, la lectura y la meditación de la Palabra de Dios». Exhortó a reservar «auténticos momentos de silencio y oración».