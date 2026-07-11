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(VIDEO) La cruz pectoral de un Papa, ¿es especial?

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Guillermo Arévalo - publicado el 11/07/26
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Lejos de ser un simple ornamento, la cruz pectoral nos dice que el ministerio del Sucesor de Pedro está unido a Cristo, el Buen Pastor, y a la misión de servir a toda la Iglesia

Cada vez que el Papa aparece en una audiencia, una celebración litúrgica o un viaje apostólico, hay un detalle que suele pasar desapercibido: la cruz que lleva sobre el pecho. Algunos se preguntan si se trata de una joya, un distintivo del cargo o un símbolo reservado al Pontífice. En realidad, la cruz pectoral tiene un significado y recuerda que toda autoridad en la Iglesia nace de seguir a Cristo crucificado.

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