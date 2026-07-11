Lo que san Juan de la Cruz escribió en la cárcel versionado hoy

Artistas contemporáneos ofrecen en la exposición “De Amor Herido” una nueva mirada sobre el “Cántico espiritual”

“¿Adónde te escondiste, Amado, y me dejaste con gemido?”, rezaba san Juan de la Cruz en una prisión de Toledo iniciando su famoso poema Cántico espiritual. Su experiencia de encarcelamiento, por sus propios hermanos carmelitas disgustados con su reforma, ha centrado la exposición “De Amor Herido”.

Más de 12 mil personas la han visitado este 2026 según el arzobispado de Toledo, que la ha organizado con motivo del 300 aniversario de su canonización y los 100 años desde que fue declarado Doctor de la Iglesia.

Poesía, pintura, escultura, dibujo y material audiovisual se han unido para expresar lo que el gran místico español vivió preso durante 9 meses.

“El santo transformó el sufrimiento en amor, la oscuridad en esperanza y la cárcel en un lugar de encuentro con Dios”, afirmó la delegada diocesana de Fe y Cultura y comisaria de la exposición, Pilar Gordillo.

La recreación de la prisión, la huida y el encuentro con el Amado buscaba conectar con experiencias universales como “la soledad, las heridas personales, la búsqueda de sentido, la necesidad de amar y ser amado y el valor del sufrimiento vivido con esperanza”.

“Todo lo que he ido leyendo se reflejaba en mi vida. Las heridas, el sufrimiento por amor… Me he ido adentrando más y más en mi interior y me llevo paz”, compartía un visitante.

9 meses encarcelado

San Juan de la cruz fue apresado en el convento del Carmen calzado, cerca del Alcázar de Toledo, de diciembre de 1577 a agosto de 1578.

En unas condiciones durísimas, sufriendo humillaciones y hambre, componía canciones que cantaba de memoria.

Más tarde las escribió en un cuaderno y pasaron a la historia como joyas de la mística universal que han acompañado el encuentro con Dios de millones de personas.

Arte contemporáneo y del Siglo de Oro

En ese encierro surgieron el Poema de la Fonte, probablemente las canciones de la Noche Oscura y el inicio del Cántico espiritual, que ha inspirado la música de Amancio Prada que ha acompañado la exposición “Amor Herido”.

“¡Oh, bosques y espesuras plantadas por la mano del Amado! ¡Oh, prado de verduras, de flores esmaltado! Decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y, yéndolos mirando, con sola su figura vestidos los dejó de hermosura”.

Parar y contemplar

Otro artista que ha participado en la exposición con sus obras plásticas y audiovisuales inspiradas en el Cántico Espiritual es Luis Arturo Giménez Alamán, delegado del Atrio de los Gentiles de la diócesis de Teruel y Albarracín.

Él considera la cárcel de San Juan de la Cruz “un útero donde surgieron esos versos tan maravillosos”.

En una entrevista a la cadena COPE, dijo que el místico del Siglo de Oro “puede decirnos hoy que nos paremos y que contemplemos al Amado”.

También destacó la influencia en el reformador del Carmelo del Cantar de los Cantares, libro bíblico al que dedicó una exposición hace 5 años.