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(VIDEO) San Benito y el arte de hacer silencio

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Guillermo Arévalo - publicado el 10/07/26
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En una cultura de notificaciones, pantallas y conversaciones permanentes, san Benito recuerda que el silencio no es un vacío, sino el espacio donde aprendemos a escuchar a Dios, a los demás y a nosotros mismos...

Vivimos rodeados de ruido. El teléfono vibra constantemente, las redes sociales reclaman nuestra atención y el tiempo de silencio parece convertirse en un lujo. Sin embargo, san Benito comprendió que el silencio no era un simple ejercicio de disciplina, sino una condición necesaria para crecer como persona y como creyente. Su enseñanza sigue siendo sorprendentemente actual: quien nunca hace silencio difícilmente podrá escuchar la voz de Dios.

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Tags:
espiritualidadsan Benitosilenciovideo
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