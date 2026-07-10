Oleada de incendios en España: “Dios conoce cada nombre”

Al menos 11 personas han muerto en un incendio en Almería

“Dios no permanece lejos del sufrimiento humano, sino que lo abraza y camina con nosotros en las noches más oscuras. Él conoce cada nombre, cada historia y cada vida truncada”. Lo recordó el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, tras la muerte de al menos 11 personas en uno de los incendios que azotan a España, declarado este jueves en el pueblo de Los Gallardos.

También hay 19 desaparecidos y 4 heridos graves mientras el fuego se extiende todavía descontroladamente.

Algunos de los fallecidos habían intentado huir en coche y a pie de varias casas diseminadas usando un camino distinto al indicado por los servicios de emergencia.

Se trata del incendio más grave de los que están afectando distintas zonas de España en la última ola de calor.

La situación de riesgo extremo de incendios forestales persiste en varias zonas del país y la Agencia Estatal de Meteorología ha pedido extremar las precauciones:

Cercanía, ayuda y esperanza

El obispo Gómez Cantero pidió oraciones por las víctimas del fuego, por sus familias y por quienes están trabajando sin descanso en las labores de auxilio y atención.

“Que Santa María, Madre del Consuelo, nos sostenga ante la tragedia y el dolor y nos ayude a todos a ser instrumentos de cercanía, ayuda y esperanza”, rezó.

Con el corazón encogido, declaró que “no hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso; solo queda el silencio, la oración y la cercanía”.

“Quiero hacer llegar mi abrazo más sincero a las familias de los fallecidos, a quienes esperan noticias de sus seres queridos, a los heridos y, de manera especial, a los vecinos de Bédar y Los Gallardos, que viven estas horas con una angustia difícil de expresar”, expresó.

“Cuando la muerte irrumpe de forma tan cruel, la fe no elimina las lágrimas y el dolor -añadió-, pero nos sostiene para no perder la esperanza”.

Responsabilidad compartida ante el desafío ambiental

Por su parte el obispo de Gerona, Octavi Vilà, apeló a la ecología integral de la encíclica Laudato si tras un incendio que quemó esta semana 1.800 hectáreas del macizo de las Gavarres.

“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre cómo estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos afectan a todos”, escribió en ella el Papa Francisco.

“El dolor que hoy compartimos ante este incendio debe fortalecernos también en el compromiso de cuidar de nuestra casa común”, escribió el obispo Vilà en un comunicado.

Pidió “a todo el mundo que siga con responsabilidad las indicaciones de las autoridades y colabore en todo lo que contribuya a facilitar el trabajo de los equipos de emergencia”.