El hermoso guiño de Dios en el último viaje de dos monjas benedictinas

El 8 de septiembre de 1963, dos jóvenes, postradas boca abajo, entregaron sus vidas a Cristo. El 1 de julio de 2026, sus dos ataúdes fueron colocados ante el mismo altar en la Abadía de Valognes para darles el último adiós

El 8 de septiembre de 1963, dos jóvenes, postradas boca abajo, se entregaron a Cristo como monjas benedictinas en la iglesia abacial de Valognes. El 1 de julio de 2026, sesenta y tres años después, sus dos ataúdes fueron colocados uno junto al otro ante ese mismo altar para una última despedida. Entre estas dos fechas, toda una vida fue entregada a Dios, a su comunidad y a todos aquellos que cruzaron las puertas de la abadía.

Abbaye de Valognes

Las familias reunidas quedaron conmocionadas, y sus hermanas, maravilladas por el hermoso gesto de Dios hacia estas dos hermanas de 96 años. La hermana Mechtilde, nacida Christine de Bernes de Longvilliers, había estado hospitalizada apenas unas horas cuando falleció en paz el 25 de junio. La hermana Marie-Etienne, cuyo nombre de nacimiento era Odile Fontana, pidió ir a rezar con ella, y desde ese momento, "nunca dejó de cantar '¡ Cristo ha resucitado! '", relataron las hermanas benedictinas. Al día siguiente, exhaló su último aliento ante el Padre. Justo a tiempo para que la comunidad organizara un funeral conjunto.

El día del funeral, en la luminosa abadía adornada con flores del jardín, los dos ataúdes, idénticos y cubiertos con un manto blanco, fueron colocados ante el altar, como si estuvieran predestinados. Todo se había cumplido, y tanto la comunidad como las familias dieron gracias por estas vidas entregadas y tan fructíferas.

Tras la misa, la procesión recorrió el claustro de las hermanas antes de llegar al jardín. Allí, en el pequeño cementerio, un rincón bien protegido de este lugar sagrado, cada ataúd fue sepultado.

Abbaye de Valognes

Las hermanas Mechtilde y Marie Étienne fueron mujeres que amaron la Iglesia, su abadía, la iglesia diocesana y también la Iglesia universal, especialmente a través de su misión en el monasterio de Koubri, en África, de donde la hermana Mechtilde trajo una kora. Discretas pero activas, trabajaron incansablemente después del Concilio Vaticano II por la renovación litúrgica, siguiendo las enseñanzas de los papas.

Las hermanas Mechtilde y Marie-Étienne eran mujeres de paz. Recibían, acompañaban y escuchaban a quienes entraban por las puertas de la abadía, la casa de huéspedes o la tienda. "La sonrisa de la hermana Mechtilde desarmaba a muchos, y la sonrisa de la hermana Marie-Étienne, que ocultaba tras un semblante serio, nos enseñó que bajo cada piedra siempre crece una flor", atestiguan sus hermanas de Valognes.