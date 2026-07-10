Dos sermones de San Agustín fueron descubiertos en un manuscrito medieval

Casi dieciséis siglos después de la muerte de San Agustín, dos de sus sermones han sido identificados en un manuscrito medieval conservado en Polonia. Este descubrimiento arroja nueva luz sobre el pensamiento de este Padre de la Iglesia

Todo comenzó con una llamada telefónica en 2024. Un miembro de la asociación del monasterio de Bad Doberan, en el norte de Alemania, buscaba un especialista para descifrar un manuscrito del siglo XII, con sermones, que había pertenecido a la abadía de Bad Doberan y que ahora se conservaba en su monasterio afiliado en Pelplin, Polonia.

Se puso en contacto con Christian Tornau, profesor de latín en la Universidad de Würzburg. Tras estudiar el valioso documento, el investigador descubrió que contenía seis sermones atribuidos a Agustín de Hipona. Cuatro de ellos ya eran conocidos por los estudiosos, ¡pero los otros dos eran completamente nuevos! "Dos de los seis sermones son escritos inéditos de Agustín", exclamó Christian Tornau, según informó la edición en inglés de Aleteia.

Este descubrimiento, anunciado a finales de junio, es ahora objeto de una investigación exhaustiva. Actualmente, el investigador colabora con la profesora Dorothea Weber y el Dr. Clemens Weidmann del Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL) en la preparación de la primera edición de estos textos. Se prevé su publicación para finales de 2026.

El pasaje que intrigó a los Padres de la Iglesia

Estos dos sermones inesperados se centran en un pasaje complejo del Antiguo Testamento, que ha desconcertado a los teólogos durante siglos en cuanto a la relación entre Dios, los muertos y las prácticas ocultistas. Retoman el episodio de la Bruja de Endor, narrado en el capítulo 28 del Primer Libro de Samuel.

En vísperas de una batalla contra los filisteos , el rey Saúl se encuentra sumido en una profunda angustia. Dios ya no responde a sus oraciones y, buscando desesperadamente una señal, decide disfrazarse y consultar por la noche a una nigromante, una mujer que afirma comunicarse con los muertos. La tradición latina también la denomina pitonisa, término utilizado en la antigüedad para describir a alguien que se creía que predecía el futuro bajo la influencia de un espíritu. A petición de Saúl, ella invoca al espíritu del profeta Samuel. Este aparece y le da una terrible noticia: Saúl perderá la batalla y morirá.

Este episodio planteó durante mucho tiempo un verdadero dilema para los primeros teólogos cristianos. ¿Cómo pudo un nigromante invocar el espíritu de un profeta? Esta pregunta generó un problema fundamental en la teodicea: si Dios es todopoderoso, ¿por qué habría permitido tal práctica? Dos interpretaciones principales chocaron entonces en la tradición cristiana. Según la primera, la mujer engañó a Saúl creando una ilusión y, por lo tanto, nunca invocó realmente a Samuel. Según la segunda, Dios permitió esta aparición para advertir al rey antes de su muerte inminente.

Como informa Medievalists.net, los sermones de Agustín, recientemente redescubiertos, exploran estas dos interpretaciones. El primero, pronunciado durante un servicio dominical, concluye con la cuestión de la teodicea y las diferentes lecturas posibles de este episodio bíblico. Es solo en el segundo sermón, pronunciado el miércoles siguiente, donde San Agustín profundiza en estas líneas de pensamiento. Esto permite a los fieles tiempo para meditar sobre esta compleja cuestión antes de adentrarse en un análisis más profundo.

Confirmación de autenticidad

Debido a que el corpus agustiniano ha sido objeto de varias atribuciones erróneas a lo largo de la historia, y algunos textos considerados durante mucho tiempo obra de San Agustín resultaron ser apócrifos, Christian Tornau y sus colegas prefirieron proceder con cautela. En otoño de 2025, un curso de verano organizado en Viena reunió a veinte latinistas encargados de estudiar estos escritos y evaluar su autenticidad. Su conclusión fue unánime: los dos sermones son, en efecto, de San Agustín.

Christian Tornau enfatizó que su enfoque de abordar varias interpretaciones sin imponer una respuesta definitiva era característico del pensamiento del obispo de Hipona. "El estilo, el humor y el contenido indican claramente que los sermones que se encuentran en los manuscritos fueron escritos, en efecto, por Agustín", afirmó.

El manuscrito en sí aún conserva cierto misterio. Datado en el siglo XII, este ejemplar parece relativamente tardío para un texto de esta naturaleza. Los investigadores creen que podría provenir de un manuscrito más antiguo conservado en la abadía de Amelungsborn, en Baja Sajonia, cuya biblioteca original fue destruida durante la Guerra de los Treinta Años. Si bien la cadena de transmisión exacta sigue siendo imposible de confirmar, esta hipótesis resulta plausible.

"No se trata de un descubrimiento sensacional como los 30 escritos de San Agustín hallados en Maguncia en 1990. Pero estamos enriqueciendo el vasto corpus de los escritos de Agustín con dos nuevos e interesantes textos en una edición crítica", declaró el profesor Christian Tornau.

Una nueva perspectiva sobre el pensamiento de San Agustín

Agustín de Hipona (354-430) dejó uno de los corpus más importantes del mundo antiguo, que comprende sermones, cartas, comentarios bíblicos y tratados teológicos como las Confesiones y La Ciudad de Dios. A pesar de la excepcional magnitud de este legado, hoy en día se siguen descubriendo nuevos textos. El hallazgo de 1990 en Maguncia, mencionado por Christian Tornau, enriqueció el corpus agustiniano con treinta sermones hasta entonces desconocidos.

El descubrimiento de Pelplin añade dos más, dedicados a algunas de las cuestiones más profundas de la teología cristiana, en particular los límites del permiso divino, la realidad del mal y cómo Dios interviene, o no interviene, en los acontecimientos que permite que se desarrollen.