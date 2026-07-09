(VIDEO) ¿Por qué un plato de lentejas cambió la historia de la Biblia?

Más que un alimento cotidiano, las lentejas aparecen en momentos decisivos de la Sagrada Escritura y ayudan a comprender el valor de las decisiones, la fidelidad y la providencia de Dios

Las lentejas forman parte de la alimentación de muchas culturas desde hace miles de años. En la Biblia aparecen pocas veces, pero cada una de esas menciones encierra una enseñanza que va mucho más allá de la cocina. Desde la decisión impulsiva de Esaú hasta la valentía de un guerrero de David y el mensaje profético de Ezequiel, este humilde alimento acompaña algunos relatos que siguen interpelando a los creyentes de hoy.