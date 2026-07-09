Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Curiosidades
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) ¿Por qué un plato de lentejas cambió la historia de la Biblia?

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 09/07/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Más que un alimento cotidiano, las lentejas aparecen en momentos decisivos de la Sagrada Escritura y ayudan a comprender el valor de las decisiones, la fidelidad y la providencia de Dios

Las lentejas forman parte de la alimentación de muchas culturas desde hace miles de años. En la Biblia aparecen pocas veces, pero cada una de esas menciones encierra una enseñanza que va mucho más allá de la cocina. Desde la decisión impulsiva de Esaú hasta la valentía de un guerrero de David y el mensaje profético de Ezequiel, este humilde alimento acompaña algunos relatos que siguen interpelando a los creyentes de hoy.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
antiguo testamentobibliahistoriavideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día