Últimas palabras de San Pier Giorgio en brazos de su madre

El joven san Pier Giorgio de 24 años se estaba muriendo de polio cuando pronunció sus últimas palabras, aferrado con fuerza a los brazos de su madre

A muchos de nosotros nos resulta familiar la figura de San Pier Giorgio Frassati, un joven fornido que tenía todo el mundo por delante.

Sin embargo, Dios lo llamó a su lado mucho antes que a la mayoría de las personas.

A Pier Giorgio le encantaban sus aventuras deportivas en las montañas, pero también sentía una gran pasión por los pobres. Esto significaba que pasaba mucho tiempo con personas pobres y sin hogar, atendiendo sus necesidades en la medida de lo posible.

Simplemente estaba imitando a Jesucristo y la llamada del Evangelio a "dar de comer al hambriento" y "vestir al desnudo". Lo que no sabía es que ese estrecho vínculo que compartía con los pobres tendría consecuencias.

Pena de muerte

El 29 de junio de 1925, Pier Giorgio sintió un fuerte dolor y, al principio, intentó ocultarlo, ya que su abuela había fallecido por esas mismas fechas. Nadie sabía que estaba enfermo hasta unos días más tarde, cuando se llamó a un médico y se descubrió que había contraído la poliomielitis.

Los médicos de la época creían que podría haber contraído la poliomielitis al visitar a los pobres.

Cuando Pier Giorgio se dio cuenta de que se acercaba el final, su preocupación seguía siendo por aquellos a quienes servía. Escribió rápidamente una nota para su hermana: "Aquí están las inyecciones para Converso. El resguardo de la casa de empeños es de Sappa. Se me había olvidado; renuévalo en mi nombre".

Todo sucedió con bastante rapidez, y con la muerte de la abuela aún muy presente en la mente de todos, ya que Pier Giorgio era tan joven y estaba en tan buena forma que parecía imposible que estuviera gravemente enfermo. Sin embargo, afortunadamente, su familia estuvo a su lado durante sus últimos días en esta tierra.

Abrazado por su madre

Tras recibir la extremaunción, su salud siguió deteriorándose hasta la tarde del 4 de julio. En ese momento se volvió hacia su madre y le dijo: "Que pueda entregar mi alma en paz junto a ti".

Falleció mientras su madre lo abrazaba.

El funeral de Pier Giorgio fue un acto grandioso que atrajo a toda la ciudad, incluidas multitudes de personas pobres y sin hogar que querían rendir homenaje a su amigo. Muchos de sus allegados no habían tenido conocimiento de sus discretas obras de misericordia mientras vivía.