¿Somos mejores personas cuando estamos enamorados?

¿Has notado que cuando te enamoras tu actitud cambia? La ciencia tiene la respuesta a esa pregunta y explica porqué somos mejores personas cuando nos enamoramos

El amor es una de las mejores experiencias que puede vivir el ser humano, no solo por la sensación de felicidad que genera, también por el impacto que tiene en nuestro bienestar. Nos hace ser mejores personas y tener una mejor actitud. Así lo afirma un estudio realizado por la Universidad de Harvard.

El estudio señala que el enamoramiento puede potenciar cualidades como la empatía, la paciencia y la generosidad, fortaleciendo el vínculo con la pareja y con las personas a tu alrededor.

¿Qué ocurre con nosotros al enamorarnos?

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Harvard Study of Adult Development comenzó a analizar a cientos de personas desde 1938 con el fin de encontrar qué es lo que realmente hace feliz al ser humano. En dichas investigaciones se encontró que el amor era el principal fundamento para alcanzar la felicidad.

Su director, el psiquiatra Robert Waldinger, resume los hallazgos con una frase que se ha vuelto célebre:

"Las buenas relaciones nos mantienen más felices y saludables. Punto."

Químicamente hablando, el amor genera dopamina, oxitocina y serotonina. Lo interesante es que estas hormonas no solo generan bienestar en la persona humana, a su vez promueven un estado mental más optimista, favorece al altruismo, la tolerancia y un gran deseo de ayudar a los demás.

Lo que engloba la investigación de Waldinger: todo está en las relaciones humanas. No en el dinero, no en la fama, sino en la calidad de vínculos que tenemos.

¿El amor revela quién somos?

Por esencia, hemos sido creados para amar y ser amados, por lo que al encontrar a la persona amada potenciamos nuestras virtudes, nos sentimos seguros y despierta en nuestro interior el gusto por compartir más. También se activa nuestro instinto de querer cuidar al otro y pareciera que estás cualidades, que probablemente estaban dormidas, se potencian con el enamoramiento. Por lo tanto, nos volvemos mejores personas.

Un amor que trasciende

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El papa san Juan Pablo II explicaba profundamente, dentro su Teología del Cuerpo, que amar significa buscar el bien del otro. Pero san Pablo ya lo mencionaba también en la Biblia en una de sus cartas a los Corintios:

"El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija".

La persona enamorada puede comenzar haciendo el bien por emoción. La persona que ama maduramente aprende a hacerlo incluso cuando la emoción disminuye.

Vivir enamorados