La fiesta de Santiago Apóstol es el 25 de julio. Si estás pensando en ir andando a Compostela, deberías saber qué errores cometen la mayoría de las personas antes de empezar

La mayoría de la gente, al oír la palabra Camino, se imagina lo mismo: un sendero polvoriento a través del norte de España, una concha de vieira en una mochila, una catedral bajo la lluvia y, quizás, a Martin Sheen. Piensan en el Camino Francés, la ruta de 800 kilómetros desde Saint-Jean-Pied-de-Port a través de los Pirineos hasta Santiago de Compostela, que se ha convertido en la imagen por defecto de lo que es una peregrinación. Es una ruta preciosa. También es un hilo en una red enorme.

El Camino de Santiago no es un sendero. Es una red de rutas de peregrinación que se ha extendido por Europa desde principios de la Edad Media, cuando los peregrinos comenzaron a caminar hasta la tumba del apóstol Santiago desde dondequiera que vivieran. Ese es el dato clave que la mayoría de los peregrinos primerizos pasan por alto: en la lógica original del Camino, la ruta comienza en la puerta de casa. Peregrinos medievales de París, Roma, Cracovia, Lisboa, de las costas del Báltico, todos partieron a pie hacia Galicia, cada uno por su propio camino, convergiendo todos en la misma catedral. Las rutas que abrieron se convirtieron en el Camino —en plural, no en singular—.

Hoy en día, esas rutas siguen existiendo y son transitables . Se puede empezar en Portugal, Francia, Alemania, Suiza, Croacia, Lituania o Polonia. También se puede empezar en Rumanía: el Camino de Rumanía parte de Iași, atraviesa los Cárpatos hasta Transilvania y, finalmente, se conecta con la red europea más amplia que se dirige hacia el oeste. El Consejo de Europa declaró el Camino como el primer Itinerario Cultural Europeo en 1987 precisamente por su alcance continental : es una de las pocas iniciativas vivas que realmente cruza toda Europa, de este a oeste, siguiendo rutas que se han recorrido durante mil años.

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Las rutas que quizás no conozcas

Solo en España y Portugal existen al menos 12 rutas reconocidas . El Camino Portugués comienza en Lisboa o Oporto y recorre la costa atlántica hacia el norte, atravesando Portugal hasta Galicia, una zona más verde, con un clima más suave y considerablemente menos concurrida que el Camino Francés. El Camino del Norte bordea la costa cantábrica desde el País Vasco hacia el oeste, con el mar siempre a la vista. La Vía de la Plata recorre España de norte a sur, desde Sevilla, una ruta de origen romano que atraviesa Extremadura y Castilla. El Camino Primitivo es la ruta más antigua registrada, recorrida por el rey Alfonso II de Asturias alrededor del año 850 d. C. cuando fue a venerar la tumba recién descubierta de Jaime I. El Camino Inglés es la ruta marítima corta tradicionalmente utilizada por los peregrinos que llegan por mar desde Gran Bretaña e Irlanda.

Incluso existe un Camino de Gran Canaria en las Islas Canarias, de tres a cuatro días de duración, para aquellos que desean una primera experiencia de peregrinación sin comprometerse a pasar semanas en la carretera. Y luego está el Camino Maltés , una de las rutas más largas e inesperadas de toda la red. Lanzada oficialmente en 2023, la ruta comienza en la Gruta de San Pablo en Rabat, Malta —la cueva donde se dice que el apóstol Pablo se refugió tras el naufragio narrado en los Hechos de los Apóstoles— y recorre 34 kilómetros a través de la isla hasta el Fuerte de San Angelo en Birgu, donde los peregrinos embarcan en un ferry hacia Sicilia. Desde allí, la ruta continúa por Cerdeña hasta Barcelona, ​​uniéndose finalmente al Camino Francés para el tramo final a Santiago. El viaje completo cubre aproximadamente 3600 kilómetros a través de cuatro territorios y tres países, por tierra y mar. La conexión no es meramente geográfica: un documento del siglo XVII registra que el Gran Maestre Alof de Wignacourt emitió una credencial de salvoconducto a un ermitaño de la Gruta de San Pablo, autorizándolo a caminar hasta Santiago de Compostela. En otras palabras, el Camino Maltés no inventó una ruta, sino que la recuperó.

Cada ruta tiene su propio paisaje, sus propios santos, sus propios santuarios, su propio carácter. No son sustitutos intercambiables de la ruta francesa. Son peregrinaciones distintas que, casualmente, comparten un destino.

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Unas palabras sobre agosto

La fiesta de Santiago Apóstol se celebra el 25 de julio, lo que convierte al verano en la época ideal para pensar en el Camino. Sin embargo, conviene hacer una advertencia, sobre todo para las rutas más populares. Julio y agosto son los meses más calurosos y concurridos, y en los tramos interiores del Camino Francés el calor puede ser realmente peligroso, con temperaturas en la Meseta —la vasta meseta central entre Burgos y León— que superan regularmente los 35 °C y llegan a los 40 °C durante las olas de calor. Los albergues se llenan al mediodía, el alojamiento debe reservarse con semanas de antelación y la dimensión contemplativa de la peregrinación puede ser difícil de encontrar en los tramos más transitados. Si agosto es su única opción, las rutas costeras son la mejor alternativa : el Camino del Norte y el Camino de la Costa Portuguesa se benefician de la brisa atlántica, que mantiene las temperaturas entre 8 y 12 grados más frescas que en el interior. Madrugar es imprescindible.

Según la mayoría, los mejores meses son mayo, principios de junio y septiembre: clima más templado, días largos, menos gente y un paisaje en su máximo esplendor. Si estás leyendo esto en julio y planeando tu viaje para el próximo año, anota mayo en tu calendario.

¿Para qué ir?

La fiesta de Santiago Apóstol es un buen momento para plantear la pregunta que el Camino de Santiago ha formulado a los peregrinos durante doce siglos: ¿Por qué caminar? Las respuestas suelen sorprender a quienes las dan. Muchos comienzan por mantenerse en forma o por curiosidad y terminan encontrando algo inesperado: una conversación con un desconocido que les cambia la perspectiva, una mañana en una iglesia románica que les impacta de una manera diferente a cualquier otra iglesia, un silencio en la ladera de una montaña que resulta ser justo lo que necesitaban. El Camino no promete esto. Solo proporciona las condiciones: lentitud, repetición, esfuerzo físico y la compañía de otras personas que caminan en la misma dirección.

Los peregrinos medievales que crearon estas rutas comenzaban su viaje en la puerta de sus casas porque consideraban que la peregrinación en sí era todo el trayecto, no solo el que transcurría dentro de España. Esa lógica sigue vigente para cualquiera que esté dispuesto a detenerse lo suficiente para comprenderla.