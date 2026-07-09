¡Estos deben ser los trabajos católicos más geniales del mundo!

Trabajar en el Vaticano ofrece oportunidades profesionales extraordinarias que quizás no imaginabas que existían

Una publicación reciente de steffani_hisgirlsunday en Instagram destacó algunos de los trabajos más inusuales de la Iglesia Católica. Al ver la lista, no pudimos evitar sonreír y reflexionar sobre las profesiones católicas. Así que, encantados, tomamos prestada la idea y luego nos preguntamos: ¿cuál de estos debe ser el trabajo del Vaticano más genial del mundo y dónde podemos postularnos?

Aquí hay algunos candidatos fuertes:

1 Cargador de bebés en el Vaticano

Tu currículum debe incluir: reflejos rápidos, una sonrisa tranquilizadora y la confianza necesaria para manejar a un niño pequeño mientras miles de personas te observan.

Si alguna vez has presenciado una audiencia papal, probablemente hayas visto este entrañable momento en acción. Los padres alzan a sus bebés hacia el pasillo, un asistente de confianza los recibe con delicadeza y, solo unos instantes después, un niño radiante está en brazos del Papa para recibir una bendición, un beso o ese tipo de abrazo que será recordado para siempre en las reuniones familiares.

Es un trabajo encantador, un poco estresante y probablemente una de las descripciones de trabajo más felices jamás escritas.

2 conductor del papamóvil

Tu currículum debe incluir: un historial de conducción impecable, nervios de acero, una excelente percepción espacial y ojos absolutamente por todas partes.

Batman tendrá el Batmóvil, pero el Papa tiene el Papamóvil. Conducir este vehículo único no es solo cuestión de lucir digno al volante. El conductor debe sortear multitudes enormes, mantenerse en constante coordinación con la seguridad, estar atento a los peregrinos que se acercan a saludar al Santo Padre y velar por la seguridad del Papa, preservando al mismo tiempo la alegría del momento.

Se puede decir que tener una "buena orientación espacial" es quedarse corto en un currículum, pero afortunadamente estamos bastante seguros de que aparcar en paralelo no entra mucho en juego en este puesto.

3 Abogado del diablo

Tu currículum debe incluir: Curiosidad, diplomacia y la confianza para preguntar: "¿Estamos absolutamente seguros?".

A pesar de su título llamativo, este cargo histórico no se trataba de oponerse a los santos. Conocido oficialmente como el Promotor de la Fe, el Abogado del Diablo examinaba las causas de canonización, buscando debilidades en las pruebas y poniendo a prueba rigurosamente las afirmaciones de milagros o virtudes heroicas. El cargo fue formalmente suprimido en 1983, pero el proceso de canonización aún implica escuchar a quienes tienen perspectivas opuestas.

Así que, si te has pasado la vida siendo acusado de encontrar fallos en los argumentos de los demás, no te preocupes. La Iglesia sigue fomentando esa práctica. Simplemente naciste un poco tarde para dedicarte a ello profesionalmente.

4 Relicario

Tu currículum debe incluir: pulso firme, talento artístico, conocimientos históricos y la paciencia de un santo, lo cual probablemente te resulte útil cuando trabajes con ellos.

Los relicarios se encargan de crear, restaurar y conservar los relicarios: los hermosos recipientes que albergan las reliquias de los santos. Su trabajo combina artesanía, conservación, arte sacro y una profunda reverencia por objetos que han inspirado a los peregrinos durante siglos.

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Puede que no implique perseguir reliquias entre templos en ruinas, pero pasar los días cuidando algunos de los objetos más preciados de la Iglesia sigue sonando bastante extraordinario.

5 archivero del Vaticano

Tu currículum debe incluir: una organización extraordinaria, discreción y la fuerza de voluntad para no pasar todas las tardes leyendo la correspondencia de Enrique VIII.

El Archivo Apostólico Vaticano conserva siglos de cartas papales, correspondencia diplomática, documentos oficiales y registros históricos relacionados con figuras como Galileo, Miguel Ángel y Enrique VIII. Para los historiadores, es un lugar que impresiona profundamente.

Imagínese llegar al trabajo sabiendo que su archivador contiene documentos que ayudaron a dar forma a la historia de la Iglesia y del mundo. Probablemente, lo más difícil no sea catalogarlos, sino recordar que se supone que debe estar trabajando, no leyendo.

6 arqueólogo del Vaticano

Tu currículum debe incluir: Curiosidad, paciencia, pasión por la historia y absolutamente ningún miedo a ensuciarse.

Indiana Jones hizo que la arqueología pareciera una búsqueda del tesoro interminable. Si bien los arqueólogos del Vaticano tal vez se topen con menos trampas, tienen el privilegio de desenterrar los primeros capítulos de la historia cristiana.

Ya sea excavando bajo antiguas basílicas, estudiando los primeros cementerios cristianos o ayudando a autenticar descubrimientos relacionados con el pasado de la Iglesia, estos expertos contribuyen literalmente a reconstruir la historia del cristianismo. Algunos pasan años trabajando bajo la propia Roma, donde casi cada capa de tierra parece revelar un nuevo capítulo de la historia.

Quizás haya menos persecuciones espectaculares de rocas, pero no todos los arqueólogos pueden decir que están ayudando a descubrir el mundo de la Iglesia primitiva.

7 astrónomo del Vaticano

Tu currículum debe incluir: curiosidad científica, habilidad matemática y disposición para trasnochar.

A muchos les sorprende descubrir que el Vaticano posee uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo. Sus científicos estudian galaxias, meteoritos, planetas y estrellas distantes, continuando una larga tradición que considera la fe y la ciencia no como enemigas, sino como compañeras en la búsqueda de la verdad.

Pocos trabajos te permiten practicar tu fe mientras, literalmente, miras hacia el cielo.