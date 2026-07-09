En Jerusalén, el desprecio hacia los cristianos está creciendo lentamente

La violencia y las tensiones anticristianas en Oriente Medio no se limitan a Gaza y Líbano. Jerusalén también se encuentra sumida en el caos, al igual que Cisjordania, donde se ha registrado un aumento del acoso y los ataques

En el Levante, se producen bombardeos, ataques y ataques con misiles: imágenes visibles y conmovedoras de una región que ya no conoce la paz. Pero también hay otros ataques, menos mortíferos y destructivos, que, sin embargo, erosionan el tejido social e infunden un clima de miedo y tensión. En Jerusalén, desde hace varios meses, los cristianos sufren un aumento del acoso y los insultos, lo que refleja una atmósfera tóxica donde la convivencia se vuelve difícil, si no imposible.

El informe trimestral del Centro de Datos sobre Libertad Religiosa (RFDC) revela un marcado aumento de los altercados, con 83 ataques contra cristianos en el último trimestre. Esta organización israelí, dirigida por ciudadanos y sin afiliación política, documenta los ataques contra cristianos en Tierra Santa desde julio de 2023. Las cifras recopiladas durante los últimos meses demuestran un incremento de los ataques y, por consiguiente, un deterioro cada vez mayor del clima social. Estos van desde insultos y amenazas físicas, entre las que destaca la imagen de la monja arrojada violentamente al suelo. Más de la mitad de los incidentes registrados implican escupitajos, perpetrados a plena luz del día y a menudo frente a las cámaras. Este acto de hostilidad se ha vuelto habitual, un fenómeno social que evidencia la desintegración social.

La transformación de Jerusalén

A finales de junio, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, recibió el Premio Limes al Diálogo y la Paz. Durante una conversación con Lucio Caracciolo, director de la revista geopolítica Limes, quien le entregó el premio, el cardenal Pizzaballa abordó el declive social vinculado a la transformación de la ciudad de Jerusalén. "Ya no existen interacciones entre cristianos y judíos", observó. "Los ataques contra los cristianos están relacionados con este hecho". El cardenal Pizzaballa reside en Jerusalén desde hace 36 años; por lo tanto, conoce la ciudad a fondo y ha sido testigo de importantes cambios demográficos y sociales en los últimos años.

"Jerusalén está cambiando mucho y muy rápidamente. La demografía está cambiando, las fronteras están cambiando, tanto las internas y psicológicas como las reales. Jerusalén Este está ahora rodeada de asentamientos israelíes. Vivo en la Ciudad Vieja, en el corazón de lo que se conoce como la Cuenca Sagrada, no lejos de la Iglesia del Santo Sepulcro. Esta zona tiene la mayor concentración de lugares sagrados del mundo. Hasta hace poco, era predominantemente árabe, lo cual ya no es así. Antes, era muy raro ver judíos, incluso judíos practicantes, caminando por nuestras callejuelas. Hoy en día, es cada vez más común. Esto no es un problema en sí mismo, pero demuestra cuánto está cambiando la percepción de la ciudad. [...] La demografía está evolucionando. La población árabe ya no crece como antes. Cada vez hay menos cristianos. Por otro lado, la población judía está aumentando mucho más, especialmente los sectores religiosos más radicales y los nacionalistas religiosos más radicales.

Los límites psicológicos que evoca el cardenal se refieren a las representaciones e imaginarios cuyo conocimiento es esencial para comprender las fuerzas impulsoras del conflicto actual, que no es solo un conflicto político y militar, sino también social y cultural.

La raíz ideológica: un mesianismo político

La transformación demográfica se evidencia en los incidentes documentados en el informe. De los setenta y seis incidentes registrados, sesenta y ocho ocurrieron en Jerusalén, y cuarenta y seis solo en la Ciudad Vieja, es decir, más de dos tercios.

Un eje destaca: la calle del Patriarcado Armenio, que concentra el 39% de los incidentes en la Ciudad Vieja. Este patrón coincide precisamente con la zona que habita y describe el Cardenal Pizzaballa: la "Cuenca Sagrada", alrededor de la Iglesia del Santo Sepulcro. Esta nueva mezcla produce un efecto paradójico: la creciente presencia de un espacio que antes estaba separado multiplica las oportunidades de fricción. La transformación es demográfica, pero también filosófica y política: cada vez hay más sionistas mesiánicos, algunos judíos, otros cristianos, que, a través de su radicalismo, amenazan el frágil orden de paz establecido por judíos y cristianos.

Cuando Lucio Caraciollo le preguntó sobre las figuras más radicales del gobierno israelí y su interpretación bíblica del territorio, el cardenal Pizzaballa respondió sin rodeos: este movimiento "mesiánico" está ganando cada vez más apoyo, se está volviendo cada vez más influyente y goza de creciente popularidad en Israel. Es un fenómeno muy problemático a mi parecer, que además está generando una profunda división social.

Desprecio hacia los cristianos

Este mesianismo político-nacionalista, basado en una interpretación particular de las Escrituras, proporciona el marco mental en el que el desprecio hacia los cristianos no solo se vuelve posible, sino legítimo. El informe de la RFDC ofrece un ejemplo impactante: entre los incidentes registrados se encuentran casos de incitación en línea que citan versículos del Deuteronomio para llamar a la destrucción de lugares de culto no judíos. Los escupitajos callejeros y la instrumentalización de este versículo provienen de la misma fuente. A esto se suma, señala el cardenal Pizzaballa, un hecho desconcertante: "Los más intransigentes son los religiosos. Y eso me sorprende".

Según el patriarca, la sociedad israelí atraviesa una crisis de identidad, exacerbada por el trauma del atentado del 7 de octubre de 2023 y por una alarmante proyección demográfica. Señala que, para 2050, los judíos ultraortodoxos podrían representar casi el 30% de la población, y los árabes el 21%, hasta el punto de que los judíos moderados se convertirían en minoría. "Sentirse rodeado por países árabes y amenazado desde dentro genera esta percepción de cerco, que a menudo también determina las decisiones políticas y militares", explica el cardenal Pizzaballa. En una sociedad que se siente asediada, el otro se convierte en sospechoso.

El peso del sionismo cristiano evangélico