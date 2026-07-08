(VIDEO) Gestos del Mundial que hablan de Dios

Más allá de los goles y los trofeos, el Mundial deja ver actitudes que recuerdan valores profundamente humanos y de evangelización: la alegría compartida, el perdón, la unidad, el servicio y la esperanza

Cada Mundial concentra la atención de millones de personas. Durante unas semanas, los estadios se convierten en escenarios de emoción, esfuerzo y celebración. Pero más allá de las jugadas memorables o del equipo que levanta la copa, este acontecimiento deportivo también deja ver gestos que hablan del corazón humano. Y allí donde aparecen el amor, la reconciliación, el servicio y la esperanza, se puede reconocer un reflejo de Dios, que sigue actuando en la vida cotidiana.