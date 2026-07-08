¿Por qué llorar puede hacerte bien? La ciencia responde

Llorar no es un signo de debilidad . Incluso existen beneficios en esas gotas saladas. La ciencia comprueba que llorar es necesario y bueno para el ser humano

Cuando sentimos la necesidad de llorar, vienen a nuestra cabeza frases como: "no llores", "sé fuerte" o "aguántate". Ya que desde pequeños aprendemos que las lágrimas deben esconderse, pensando en que son una señal de fragilidad.

Sin embargo, la ciencia ha descubierto que las lágrimas cumplen funciones mucho más profundas que simplemente expresar tristeza. Son una herramienta de regulación emocional, una forma de comunicación y, en muchos casos, el primer paso para procesar el sufrimiento.

Incluso la Sagrada Escritura presenta el llanto como una expresión profundamente humana. Jesús lloró ante la muerte de Lázaro, mostrando que las lágrimas no son incompatibles con la fortaleza, sino parte del amor.

No todas las lágrimas son iguales

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¿Sabías que una persona puede derramar entre 15 y 30 galones (aproximadamente entre 57 y 114 litros) de lágrimas a lo largo de su vida? La ciencia explica que la mayor parte corresponde a las lágrimas basales, que mantienen los ojos lubricados constantemente.

Solo una pequeña fracción son lágrimas emocionales, precisamente las que más han intrigado a los científicos, ya que han logrado encontrar tres tipos de lágrimas en la persona:

Basales: mantienen lubricados los ojos.

Reflejas: aparecen cuando cortamos cebolla o entra polvo.

Emocionales: son exclusivas del ser humano y aparecen ante emociones intensas.

Ahora bien, el ser humano es la única especie que puede llorar por emoción y no únicamente por tristeza. Los animales, pueden sentir dolor o miedo, pero solo nosotros podemos transformar esas emociones en lágrimas.

¿Qué ocurre cuando lloramos?

Según el investigador Ad Vingerhoets, el mayor beneficio del llanto no está en las lágrimas en sí, sino en todo lo que ocurre alrededor de ellas. Aquí te van cuatro beneficios de permitirte sentir y llorar:

1 Disminuye el malestar y aumenta la empatía

Un estudio encontró que el 50% de los participantes informaron una mejora en su estado de ánimo después de derramar lágrimas. Además el profesor Vingerhoets, explicó que la ciencia descubrió que las "personas llorosas" suelen ser vistas con mayor calidez, más agradables, más confiables y honestas.

2 Libera la presión

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Es común que al terminar de llorar podamos sentir dolor de cabeza o ardor en los ojos. Sin embargo, al pasar esos malestares hay un gran beneficio.

"Llorar es la forma en que nuestro cuerpo libera la emoción: un sentimiento, una presión, algo que has estado reteniendo" explica la psicoterapeuta Anna Mathur.

3 Ayuda a sanar

Después de llorar, ¿te has sentido más tranquilo y con mayor claridad en tus pensamientos?, ¿o después de golpearse accidentalmente y derramar unas cuantas lágrimas, el dolor desaparece más rápido? Es parte de los beneficios que brinda la experiencia de llorar.

"Al dejar ir las lágrimas, estás dando la bienvenida a una liberación de hormonas felices (endorfina y oxitocina) mismas que reducen la presión arterial y los niveles de cortisol", comparte Anna.

Ojo con las lágrimas

Como hemos visto existen muchos beneficios cuando lloramos. Sin embargo, es importante tener en cuenta:

-> No reprimas el llanto

Reprimir nuestras emociones y las ganas de llorar, pueden causar mayor estrés, una mala regulación emocional, el incremento de ansiedad y un mayor riesgo en síntomas depresivos.

-> Pide ayuda

El llanto es considerado también un momento catártico. Sin embargo, los expertos señalan que, si después de dos semanas sientes que tus emociones te abruman y no puedes parar de llorar, es importante acudir a un especialista, debido a que podrían ser signos de ansiedad y depresión.

El poder oculto de las lágrimas