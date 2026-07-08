“Fue Fabiola quien permitió que se revelara al verdadero rey Balduino”

Vincent Dujardin, catedrático de la Universidad Católica de Lovaina y especialista en historia política belga, dedicó veinte años a investigar al rey Balduino y acaba de publicar una fascinante biografía. Basándose en archivos personales inéditos y testimonios de primera mano, revela facetas poco conocidas del rey Balduino, ofreciendo una visión del hombre tras el monarca. Entrevista.

"Si fue un rey conforme al corazón de los hombres, también fue un rey conforme al corazón de Dios". Esta frase, pronunciada por el cardenal Godfried Danneels, primado de Bélgica, en el funeral del rey Balduino el 7 de agosto de 1993, resume acertadamente la vida y la personalidad del rey Balduino. El historiador Vincent Dujardin, que recientemente publicó una extensa biografía del rey belga conversó con Aleteia para dibujar el retrato fidedigno de un hombre profundamente humano, fiel a sus convicciones y animado por una gran fe. Su causa de beatificación se abrió el 21 de diciembre de 2024 en Roma, por iniciativa del Papa Francisco.

Aleteia: Para escribir esta biografía, usted dedicó 20 años a la investigación y tuvo acceso a archivos inéditos. ¿Cómo fue posible?

Vincent Dujardin: En 2005, como parte de mi tesis doctoral, publiqué una biografía de Pierre Harmel, ex primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, quien fue cercano al rey Balduino durante 43 años. La reina Fabiola leyó algunas páginas de este libro, ya que escribía sobre el rey, y Pierre Harmel organizó una reunión en su casa con la reina. Duró dos o tres horas. Luego, la reina me invitó a su residencia en Stuyvenberg, Bruselas. Hablamos largo rato, me mostró algunos documentos, y fue durante nuestras conversaciones que surgió la idea de escribir una biografía del rey Balduino, por quien sentía una profunda admiración.

¿No existía el riesgo de caer en la hagiografía?

La Reina me concedió acceso a los archivos privados de su esposo, expresando su deseo de realizar una investigación histórica rigurosa. Mi única condición era "buscar la verdad". Me comentó que le disgustaban las hagiografías, que le resultaban desalentadoras. Esto me permitió hacerle preguntas sobre aspectos a veces delicados del reinado de su esposo. Ella misma reconoció ciertos errores políticos que el Rey había cometido. Fue fascinante poder comparar los archivos con los recuerdos de la Reina. También comparé los archivos del Rey con archivos estadounidenses, franceses, británicos, españoles, luxemburgueses, holandeses y, por supuesto, belgas.

Entrevisté a muchos miembros del círculo íntimo del Rey Balduino, en particular a miembros de la familia real española, ya que el Rey mantenía una estrecha relación con ellos. Cotejé todas estas fuentes para intentar dilucidar quién era el Rey Balduino, cuál fue su influencia política durante su reinado, cuáles fueron sus éxitos y fracasos, pero también quién era el hombre detrás del rey.

¿Qué nueva luz arrojan estos detalles inéditos sobre el rey Balduino?

Varios aspectos merecen ser analizados, pero diría, sobre todo, que su matrimonio en 1960 marcó una ruptura aún más drástica de lo que había imaginado. En la década de 1950, el rey Balduino albergaba muchos resentimientos, muchos más de los que yo pensaba. Sin duda, hubo una evolución durante los años cincuenta. Su autoridad creció, lo que le permitió desempeñar un papel conciliador durante la "huelga del siglo", la huelga insurreccional de 1960.

Pero un verdadero punto de inflexión se produjo con la llegada de Fabiola. Fue ella quien reveló al pueblo belga al verdadero rey Balduino. Antes de su matrimonio era reservado; incluso se le conocía como el "rey triste". Después de 1960, se convirtió en el "rey sonriente". Renovó su círculo íntimo. Hasta entonces, tenía un séquito que a veces se describía, como lo expresó el embajador británico, como "reaccionario y anticuado", lo que lo había llevado a cometer errores. El embajador británico en Bruselas diría más tarde que la reina salvó la monarquía al casarse con el rey. Esto es una exageración, pero refleja la opinión generalizada en Bélgica en aquel momento.

Balduino y Fabiola, reyes de Bélgica. AFP

Dices que hubo un antes y un después de 1960, el año de su matrimonio. ¿Qué hizo la reina Fabiola para transformarlo tan drásticamente?

Lo independizó de sus padres. Antes de su matrimonio, era un rey bajo su influencia. Existía una diarquía, como si hubiera dos reyes, el viejo y el nuevo. A partir de 1960, sus padres se mudaron. Él renovó sus casas. Durante los primeros años de su reinado, no le gustaba su trabajo; incluso se sentía como un usurpador del trono de su padre. Después de su matrimonio, vemos que empezó a apreciarlo; comprendió que podía servir como rey.

¿Aprendiste algo más sobre su personalidad?

Lo que más me impactó fue su gran facilidad para el diálogo y su extraordinario respeto por las opiniones ajenas. En la década de 1960, recibió a un diputado comunista que, al jurar el cargo, gritó "¡Viva la República!". Escribió que lo respetaba por su compromiso social, aunque no compartiera sus ideas en absoluto.

Esto también se evidencia en sus diálogos con los líderes de todos los partidos políticos. Comprendí mejor por qué François Mitterrand lo visitó en París cuando se sometió a una cirugía cardíaca y por qué 45 jefes de Estado y de Gobierno asistieron a su funeral. En comparación, tras el asesinato de Kennedy, solo asistieron 19. La reina de Inglaterra nunca asistió a un funeral en el extranjero, salvo el del rey Balduino. El emperador de Japón nunca asistió al funeral de un jefe de Estado extranjero, salvo el del rey Balduino. Logró restaurar la imagen de la monarquía y construir una poderosa red internacional, de la que el país aún se beneficia hoy en día.

Para ser rey de un país pequeño, gozaba de un gran respeto en el extranjero. Y creo que esto se debió a su personalidad, que proyectaba una imagen de gran coherencia en su vida, con profundas convicciones.

Cientos de miles de personas le rindieron homenaje tras su muerte en 1993. Era profundamente querido por los belgas. ¿Cuál era la razón?

Creo que era su gran humanidad. ¡Dos ejemplos! Una mañana, la enfermera jefe de una clínica de cuidados paliativos llamó al Palacio e informó que un paciente terminal deseaba ver al Rey. ¡Y ​​el Rey insistió en ir! Este paciente diría más tarde que fue el día más feliz de su vida. Otro día, visitó a un niño, también en cuidados paliativos, que le confió su deseo de que el Rey le hiciera un dibujo. El Rey lo dibujó.

Era un Rey que, siempre que uno de sus ministros o un miembro de su séquito atravesaba dificultades personales o problemas de salud, se preocupaba por ellos. Llamaba; mostraba gran interés. Además, tenía una excepcional capacidad de escucha, tanto a jefes de Estado como a ciudadanos comunes. También estaba muy comprometido con la lucha contra la trata de mujeres. Fue bastante profético en aquel momento.

La reina Fabiola y el rey Balduino en 1985. BELGA / AFP

Balduino y Fabiola son una pareja muy unida. Se enfrentaron a la infertilidad. ¿Cómo superaron esta dura prueba?

Fue un gran sufrimiento, sin mencionar la presión adicional que sufrieron como reyes. Ante esta situación, declararon: "Durante mucho tiempo, nos cuestionamos el sentido de este sufrimiento. Poco a poco, comprendimos que al no tener hijos propios, nuestros corazones eran más libres para amar a todos los niños, absolutamente a todos". Así fue como lo vivieron realmente.

Él es un rey que ha sufrido mucho. Perdió a su madre a los 5 años, a los 10 vivió la guerra, a los 14 fue deportado a Alemania, a los 15 surgió la cuestión real y su padre fue una figura controvertida. A los 19 era príncipe y a los 20, rey. También sufrió mucho físicamente. Padecía de dolor de espalda, se sometió a una cirugía cardíaca y tuvo cáncer de próstata.

¿Le ayudó su fe a superar estas pruebas?

Eso es lo que escribió en sus cuadernos. Las superó mediante una entrega total a Dios. Ante todo lo que le sucedió en la vida, incluso el sufrimiento, depositó su completa confianza en Dios. Esta entrega es muy notable en él. Lo que también me impactó fue que nunca dejó de orar. A veces oraba por la misma intención durante 20 años.

1993. BELGA / AFP

Mencionaste sus profundas convicciones. Estas lo llevaron, en 1990, a abdicar en lugar de firmar la ley que despenalizaba el aborto. ¿Cómo llegó a esta decisión?

Sus escritos también revelan la trayectoria de su pensamiento, sus dudas y sus ansiedades. Hay momentos en la vida en que lo más difícil no es cumplir con el deber, sino saber cuál es la propia posición. El rey Balduino lo experimentó en la época de la ley del aborto. Sus consejeros más cercanos le dijeron que actuaba solo como un notario. Él no dijo que ellos estuvieran equivocados y él tuviera razón, sino que simplemente sintió que, en conciencia, no podía firmar esa ley, sabiendo que su acción no podría repetirse en una monarquía constitucional.

Una vez más, sintió una sensación de abandono, porque pensó que podría ocurrir un desastre, que tal vez tendría que abdicar, incluso exiliarse. Esperaba que las cosas fueran mucho más difíciles de lo que realmente fueron.