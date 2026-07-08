¿Comprador compulsivo? El vacío detrás del consumo 

Las ofertas, las compras a un solo clic y los tan conocidos "hauls" en TikTok, nos dejan una pregunta: ¿Qué estamos intentando llenar cuando compramos?

Vivimos rodeados de promociones, ofertas relámpago y compras que llegan a la puerta de casa en cuestión de horas. Comprar nunca había sido tan fácil. Sin embargo, para algunas personas adquirir objetos deja de ser una decisión racional y se convierte en una forma de aliviar emociones incómodas. El problema es que la satisfacción dura poco y pronto aparece la necesidad de volver a comprar. ¿Qué ocurre cuando el consumo intenta llenar un vacío interior?

Comprar casi todo lo que se nos ocurra, en línea e incluso lo que "no sabíamos que necesitábamos". El acto de comprar, genera dopamina ( la hormona del placer y la recompensa) y es que comprar, es también un proceso emocional.

El algoritmo y las compras

Aila Ruoho | Shutterstock

Según neurocientíficos, nuestro cerebro pasa por un proceso emocional antes de dar clic en "comprar". Comenzando por la búsqueda del producto, seguido del carrito de compras el cual se encarga de generar una falsa gratificación en nuestro cerebro y finalmente, la adrenalina al completar la transacción.

Al llegar el paquete a tu casa, lo abres, haces un "haul" y después lo arrinconas en algún lugar de tu casa, hasta que vuelves a hacer alguna otra compra y continúa el ciclo.

¿Por qué cuesta tanto tirar las cosas?

Uno de los aspectos más interesantes de este fenómeno aparece cuando ya no hablamos solamente de comprar, sino de conservar todo aquello que hemos adquirido.

¿Por qué hay personas incapaces de tirar ropa que no usan desde hace diez años? ¿Por qué guardan cajas, recuerdos, aparatos descompuestos o decenas de objetos "por si algún día sirven"?

Según especialistas, esto se debe a tres factores importantes:

Un apego emocional a los objetos inanimados: ya sea porque generan identidad, recuerdos o experiencias pasadas.

Miedo a la escasez: porque quizás “se puede necesitar en el futuro” y no tenerlo.

Sentimiento de culpa: ya sea, porque alguien lo regalo o porque tuvo un costo elevado.

Entonces, ¿Qué recomiendan los expertos?

Paula VV | Shutterstock

Los especialistas coinciden en que el objetivo no es eliminar por completo el placer de comprar, sino aprender a distinguir cuándo una compra responde a una necesidad real y cuándo se convierte en un intento de aliviar emociones difíciles. Estas son algunas de las recomendaciones más respaldadas por la psicología:

Identificar qué emoción hay detrás del impulso de comprar

Retrasa la decisión

Aprender a tolerar el malestar

Hacer un inventario

Preguntarnos qué necesidad intenta cubrir esa compra

Despréndete poco a poco de lo que ya no necesitas

Busca ayuda si sientes que has perdido el control

Una mirada desde la fe

Esta reflexión encuentra un eco profundo en la tradición cristiana. San Agustín escribió una de las frases más conocidas de la espiritualidad:

"Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti."

No significa que los bienes materiales sean malos. Tampoco que debamos vivir sin ellos.

Significa que el corazón humano fue creado para algo mucho más grande que la acumulación de cosas. Cuando esperamos que un objeto nos dé identidad, seguridad o felicidad permanente, terminamos exigiéndole algo que nunca podrá ofrecer.