Castel Gandolfo: el Papa compartirá una comida con 200 personas pobres

Durante su primer verano en Castel Gandolfo, el Papa ya había recibido a 80 personas en situación de necesidad el 17 de agosto de 2025, por iniciativa de la Diócesis de Albano. En esta ocasión, serán 200, ya que este encuentro está siendo organizado por el Centro Laudato si' para la Formación Avanzada, el laboratorio ecológico del Vaticano, que ocupa desde el año pasado unas instalaciones de vanguardia (el Borgo Laudato si' ) en los jardines de la residencia. La Diócesis de Roma y el Dicasterio de la Caridad también participan en la organización de este evento.