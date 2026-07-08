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Castel Gandolfo: el Papa compartirá una comida con 200 personas pobres

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Photo of the main courtyard of the Borgo Laudato si' in Castel Gandolfo

© CD/I.MEDIA

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I.Media - publicado el 08/07/26
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La Santa Sede informó sobre una nueva iniciativa que se repetirá de manera anual durante las vacaciones papales en Castel Gandolfo

El 11 de julio de 2026, el Papa León XIV recibirá a 200 personas pobres, migrantes y refugiados en los jardines de las villas papales de Castel Gandolfo, donde actualmente pasa sus vacaciones, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 7 de julio. Esta iniciativa se realizará anualmente y en cada ocasión participará una diócesis diferente.

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Tags:
castelgandolfopapa leon xivpobreza
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