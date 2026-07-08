Castel Gandolfo: el Papa compartirá una comida con 200 personas pobres

El 11 de julio de 2026, el Papa León XIV recibirá a 200 personas pobres, migrantes y refugiados en los jardines de las villas papales de Castel Gandolfo, donde actualmente pasa sus vacaciones, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 7 de julio. Esta iniciativa se realizará anualmente y en cada ocasión participará una diócesis diferente.
Durante su primer verano en Castel Gandolfo, el Papa ya había recibido a 80 personas en situación de necesidad el 17 de agosto de 2025, por iniciativa de la Diócesis de Albano. En esta ocasión, serán 200, ya que este encuentro está siendo organizado por el Centro Laudato si' para la Formación Avanzada, el laboratorio ecológico del Vaticano, que ocupa desde el año pasado unas instalaciones de vanguardia (el Borgo Laudato si' ) en los jardines de la residencia. La Diócesis de Roma y el Dicasterio de la Caridad también participan en la organización de este evento.
El programa del sábado incluye una misa celebrada por el Papa en los jardines, seguida de una recepción, una visita guiada al Borgo Laudato si' y, finalmente, un almuerzo con el Papa León XIV. El objetivo de este encuentro, subraya el comunicado de prensa, es ofrecer a estas personas desfavorecidas "un día inmersas en la belleza de la creación y la oportunidad de conocer al Santo Padre".