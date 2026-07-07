(VIDEO) Los 5 temas del encuentro sobre la familia

Del 7 al 14 de octubre, el Vaticano reunirá a obispos, representantes de las Iglesias orientales y familias de distintos países para reflexionar sobre cómo acompañar a la familia en los desafíos del mundo actual

La familia volverá a ocupar un lugar central en la reflexión de la Iglesia universal. Del 7 al 14 de octubre, el Vaticano celebrará el encuentro internacional convocado por el Papa León XIV para discernir, a la luz de Amoris Laetitia, cómo anunciar hoy el Evangelio de la familia. Más que un congreso de especialistas, será una oportunidad para escuchar las experiencias de matrimonios, obispos y comunidades de todo el mundo, con el propósito de responder a las preguntas que hoy plantean las nuevas realidades familiares.