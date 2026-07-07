¿Qué entendemos por Tradición con “T” mayúscula y “t” minúscula? 

El uso de minúsculas y mayúsculas en las iniciales de ciertas palabras, dentro del contexto de la Iglesia, puede indicar sentidos teológicos distintos. A esto le llamamos capitalización de la palabra, y más allá de ser útil en la práctica de escribir, resulta sorprendente lo que revela sobre la fe

La palabra tradición viene del latín tradittio y del verbo tradere, que significa transmitir o entregar, y es uno de los tres pilares de la Iglesia Católica, junto al Magisterio y la Sagrada Escritura. La Iglesia católica la distingue en dos niveles.

Tradición con “T” mayúscula

Cuando hablamos de la Sagrada Tradición, Tradición apostólica o simplemente Tradición, nos referimos al conjunto de doctrinas que predicaron los apóstoles y fueron transmitidas por los primeros testigos oculares que anduvieron con Cristo.

Estas se propagaban de "voz viva" o por escrito entre la Iglesia primitiva.

"Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta" (2 Tes 2, 15) "Aunque tengo mucho que escribiros, prefiero no hacerlo con papel y tinta sino que espero ir a veros y hablaros de viva voz para que nuestro gozo sea completo" (2 Juan 1, 12)

Lo que quedó escrito, sería más tarde la Sagrada Escritura, y aquello que no, pero que continuó transmitiéndose vivamente, se le llamó Sagrada Tradición. Ambas están estrechamente ligadas, porque surgen de la misma fuente, Cristo.

La Tradición de la Iglesia entonces, no puede quedar reducida a una mera invención humana, sino que son verdades de fe inalterables, en las que se revela y comparte la Palabra de Dios.

Pues aunque la revelación esté completa en Cristo, es el Espíritu quien se encarga de seguir revelando la compresión de la misma a través de la Iglesia (Catecismo de la Iglesia no. 66)

"Hemos entendido el Espíritu Santo y nosotros" (He 15, 28)

Tradición con “t” minúscula

Las tradiciones con “t” minúscula son aquellas que se gestan durante un periodo específico de la Iglesia y pueden cambiar según el tiempo. Estás pueden ser teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales.

Suelen identificarse como prácticas que varían según el lugar, época o modo de inculturación (proceso por el cual la Iglesia hace que el Evangelio se “encarne” dentro de culturas concretas, para que la fe pueda ser comprendida, vivida y celebrada por un pueblo).

Las tradiciones nacen de la Tradición, y por supuesto, no contradicen al depósito de la fe (el conjunto único de lo que la Iglesia ha recibido de Cristo).

Ejemplos para distinguirlas

El concilio de Jerusalén narrado en el libro de los Hechos de los apóstoles, es muy ilustrativo para explicar estos niveles.

Los apóstoles establecieron que no era necesario la circuncisión ni el cumplimiento de la ley mosaica (las normas religiosas del pueblo judío) para la salvación. Es Tradición apostólica, doctrinal, porque está vinculado a la salvación del hombre.

Por otro lado, indicaron a los gentiles abstenerse de comer carne sacrificada a los ídolos y de animales estrangulados para no causar escándalo con los judíos. Esta es una tradición disciplinar y pastoral para un contexto específico.