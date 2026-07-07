Presión sobre miles de marineros atrapados en el estrecho de Ormuz

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, las tripulaciones varadas en el Golfo Pérsico se enfrentan a ataques e incertidumbre

El ataque con un proyectil a un buque cisterna en el estrecho de Ormuz la noche de este lunes 6 de julio de 2026 añade presión a los miles de marineros atrapados en sus buques a causa de la guerra en Oriente Medio.

7 tripulantes han muerto, 8 han resultado heridos y 5 han sido registrados como desaparecidos desde que comenzaron los bombardeos israelíes y estadounidenses contra Irán a finales de febrero, informó la ONU.

En el Golfo Pérsico se han llegado a registrar 20 mil personas varadas en barcos. Además de la incertidumbre y la tensión por los ataques, muchos están preocupados por el abastecimiento de agua y alimentos.

“Es una situación muy aterradora y uno solo puede imaginar el estrés psicológico al que están sometidos", declaró Damien Chevallier.

El director de la División de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI) añadió que “no hay precedentes del varamiento de tantos marinos en la era moderna".

La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte ha recibido más de mil correos electrónicos de tripulaciones estancadas expresando su preocupación por las condiciones a bordo y pidiendo ser repatriados a sus países de origen.

Voluntarios para relevar a los tripulantes

Chevallier explicó que los marinos, algunos de los cuales llevan allí meses, podrían ser relevados por voluntarios.

El estrecho de Ormuz es una de las grandes rutas del comercio mundial. Alrededor del 20% de los suministros mundiales de petróleo y gas pasan por esta vía marítima.

Antes de la guerra, navegaban por el estrecho unos 250 buques diarios, pero actualmente, bajo el control de Irán solo pasan 4 o 5.

La OMI ha alentado a todas las partes en conflicto a “distender los ataques”. Irán y Estados Unidos están negociando un acuerdo para el fin de la guerra.

Las expectativas positivas están ya estimulando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

El Papa reza por los marineros

“¡La tierra, el cielo y el mar han sido creados para la vida y para la paz!”, exclamó el Papa el pasado mes de marzo.

León XIV dijo que encomienda a Dios “a todos los marineros víctimas de la guerra” y a sus familiares.

Precisamente este martes 7 de julio muchos católicos inician novenas a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

Barca abierta

Y el próximo 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, la Iglesia celebra el Día de las Gentes del Mar con el lema “María, madre marinera, haz de nosotros un barca abierta a todos”.

Con motivo de esta jornada, el obispo promotor del apostolado del mar en España, Antonio Valín Valdés, ha destacado 5 desafíos que afectan hoy a las personas que trabajan a bordo de un barco.

Condiciones laborales cada vez más exigentes Situaciones de abandono Riesgos crecientes en la navegación Desigualdades derivadas de la globalización y los cambios tecnológicos y medioambientales que afectan directamente a marinos y pescadores.

El obispo Valdés ha animado a “tener un corazón comprometido que no se quede en la mirada, que dé un paso adelante, que se implique de verdad”.

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