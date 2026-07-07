Pierre y Lise, la pareja que se confirmo a los 40 años

Casados desde hace catorce años y padres de dos hijos, Pierre y Lise recibieron juntos el sacramento de la confirmación. Confirmados a los 40 años, su historia demuestra que nunca es demasiado tarde para dejarse llevar por el Espíritu Santo

¿Cómo encontrar un hueco para Dios cuando los días solo tienen veinticuatro horas? Para Lise y Pierre, la pareja de médicos, esta pregunta surge una y otra vez. Entre los largos estudios de medicina, las guardias en el hospital y su vida familiar con dos hijos de 8 y 9 años, estos dos bautizados desde hace mucho tiempo habían pospuesto durante mucho tiempo una etapa esencial de su vida cristiana: la confirmación.

Preparación para la confirmación

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Sin embargo, ese deseo nunca los había abandonado. De hecho, fue durante su preparación para el matrimonio, en 2012, cuando se dieron cuenta de ese "vacío" en su camino de fe. Pero el ritmo del hospital y las exigencias del día a día siempre acababan imponiéndose.

"Durante años, nos decíamos que lo haríamos cuando tuviéramos tiempo, el año que viene…", confiesa Pierre. Hasta que tuvieron una revelación compartida como pareja: "Al cabo de un tiempo, nos dijimos que íbamos a dejar de esperar a tener tiempo y que íbamos a sacárnoslo".

"Deja que tus hijos te evangelicen"

Esta decisión maduró en el seno de su vida familiar. El año pasado, sus dos hijos hicieron la primera comunión. Al intentar responder a las preguntas de sus hijos, ellos mismos redescubrieron los fundamentos de su fe. Una homilía que escucharon poco después en la parroquia vino a confirmar esta llamada: "Dejaos evangelizar por vuestros hijos".

"Durante años, nos hemos dicho que lo haríamos más adelante. En realidad, solo hay que decidir dedicar ese tiempo. El objetivo de la vida no es vivir mucho tiempo ni ser rico, sino conocer a Dios".

A pesar de todas las limitaciones que les imponía su labor como cuidadores, Pierre y Lise llamaron a la puerta de la casa parroquial. La respuesta del padre Kevin fue decisiva para poner en marcha sus preparativos.

Con sencillez, les respondió: "Ya nos las arreglaremos". Para él, lo esencial era otra cosa: su sincero deseo de recibir este sacramento y su fidelidad a la misa dominical. Lo demás ya se iría organizando. A medida que avanzaban juntos, encontraron la fuerza para reorganizar sus agendas e incorporarse al grupo de catequesis para adultos.

"A mí me lo hicisteis" (Mt 25,40)

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Con ese apoyo y ese ánimo, han redescubierto la belleza de las enseñanzas de la Iglesia con su mirada de adultos. Esta preparación no se ha quedado en lo teórico. Poco a poco, han visto cómo su fe impregnaba cada vez más su forma de vivir su profesión.

Ante complicaciones quirúrgicas o pronósticos sombríos, la fe de Pierre le invita a calmar la ira y a replantearse las prioridades: "El más pequeño está ahí, sufre; haz lo que puedas por él, deja de perder el tiempo con el papeleo. Te han puesto ahí". La fe de Lise le ayuda de forma concreta a encontrar la fuerza para comunicar diagnósticos graves, para acompañar a los enfermos y para "mantener la esperanza, al tiempo que reza por ellos de forma muy discreta".

La fe llevada al consultorio

A veces, algunos pacientes les dicen: "Doctor, se nota que es usted creyente, porque aborda las cosas de una manera determinada". De hecho, fue al comprender cómo podían convertirse en testigos activos en su entorno profesional cuando Pierre se sintió por fin "maduro" para este sacramento de la edad adulta.