Conoce el logotipo para la visita de León XIV a Francia

Una paloma con una rama de olivo, una cruz y una vidriera: el 6 de julio de 2026, los obispos franceses presentaron el logotipo y el diseño gráfico para la visita del Papa León XIV a Francia, del 25 al 28 de septiembre. Presentados con antelación a los viajes apostólicos, los logotipos emplean diversos símbolos que resaltan los temas centrales de la visita del Papa. Este en particular alude explícitamente a la paz y la promoción de la vida.

Con un estilo Art Deco y símbolos de paz, vida y esperanza, Francia presenta el logotipo del viaje papal que tendrá lugar del 25 al 28 de septiembre

En el centro de este logotipo se encuentra una paloma, "símbolo de paz", según Ghislain d'Orglandes, el diseñador de esta imagen. En su pico, el ave lleva una rama de olivo, imagen del "renacimiento de la vida", añade. Esto evoca el lema de este viaje, elegido por León XIV a sugerencia de los obispos franceses: "Para que el mundo tenga vida".

Atelier Argo/CEF

Sobre el pájaro, se encuentra la cruz y un arco gótico, "que simboliza la dimensión litúrgica de este viaje", según la Conferencia Episcopal Francesa (CEF). "Me inspiré en el estilo Art Déco", explica Ghislain d'Orglandes. El diseñador confiesa que quería crear un logotipo contemporáneo, pero también "arraigado en la cultura francesa".