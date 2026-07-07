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Conoce el logotipo para la visita de León XIV a Francia

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Atelier Argo/CEF

À l'occasion du voyage apostolique du pape Léon XIV en France, du 25 au 28 septembre 2026, la Conférence des évêques de France a dévoilé l'univers graphique qui accompagnera cet événement historique.

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I.Media - publicado el 07/07/26
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Con un estilo Art Deco y símbolos de paz, vida y esperanza, Francia presenta el logotipo del viaje papal que tendrá lugar del 25 al 28 de septiembre

Una paloma con una rama de olivo, una cruz y una vidriera: el 6 de julio de 2026, los obispos franceses presentaron el logotipo y el diseño gráfico para la visita del Papa León XIV a Francia, del 25 al 28 de septiembre. Presentados con antelación a los viajes apostólicos, los logotipos emplean diversos símbolos que resaltan los temas centrales de la visita del Papa. Este en particular alude explícitamente a la paz y la promoción de la vida.

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Tags:
europapapa leon xivviaje apostólico
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