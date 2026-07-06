Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) “¿Por qué la libertad necesita de la verdad?”

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 06/07/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
La ley natural recuerda que el progreso científico y la libertad humana encuentran su verdadero sentido cuando respetan la dignidad de la persona

En la época en que vivimos, la libertad y la ciencia avanza a un ritmo sorprendente. La Inteligencia Artificial, la ingeniería genética y las nuevas tecnologías amplían cada vez más lo que el ser humano es capaz de hacer. Sin embargo, una pregunta permanece vigente: ¿todo aquello que podemos hacer es realmente bueno? Para la bioética personalista, la respuesta pasa por un principio fundamental: respetar la ley natural, es decir, reconocer que la persona posee una dignidad y una finalidad que no dependen de las decisiones individuales ni de los avances tecnológicos.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
bioeticalibertadverdadvideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día